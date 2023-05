Po ovim hitovima pamtit ćemo pokojnu Tinu Turner

Pokojna ikona rocka u karijeri je imala brojne hitove, a mi smo izdvojili deset najvećih.

1. What's Love Got To Do With It (1984)

Umorna u stihovima, prkosna u refrenu, ovo je Tinina najbolja pjesma. Nevjerojatan je podatak da su je prije nego što je snimila Tina odbili Cliff Richard, Bucks Fizz i Donna Summer. Nije slučajno upravo ovo i naziv njenog biografskog filma.

2. The Best (1989)

Mnogi ne znaju kako je ovo u originalu godinu prije Tine pjevala Bonnie Tyler. No, njena verzija prošla je nezapaženo, za razliku od Tinine koja je postala broj 1 na mnogim svjetskim top listama.

3. Private Dancer (1984)

Pjesmu je napisao Mark Knopfler, a trebala se naći na četvrtom albumu Dire Straitsa "Love Over Gold". No, onda je shvatio kako tekst baš nije za muški vokal, pa je ponudio Tini i pogodio.

4. Nutbush City Limits (1973)

Pjesma koju je Tina otpjevala u duetu s bivšim suorugom Ikeom, istovremeno je nostalgična jer govori o njenom rodnom gradu, ali i razigrana, s puno funky ritma.

5. Proud Mary (1971)

Izvornik Creedence Clearwater Revivala djeluje neobično podcijenjeno pored Tininog pristupa, upotpunjenog izgovorenim uvodom: “Uzet ćemo početak ove pjesme i to lagano, a onda ćemo završiti grubo ”, kaže Tina. Pjesma na koju smo svi plesali puno puta.

6. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (1985)

Pjesma iz filma "Mad Max Beyond Thunderdome", prati radnju ovog uspješnog nastavka "Mad Maxa", a zanimljivo je da su uz Tinu u njoj pojavljuje i dječji zbor.

7. I Don't Wanna Lose You (1989)

Jedna od najljepših Tininih laganica, pjesma koju nitko nije mogao otpjevati poput Tine, žene koja je itekako osjetila što znači biti odbačena.

8. Let's Stay Together (1983)

Ovu obradu klasika Ala Greena producirala je synthpop grupa Heaven 17, a Tina je 1983. dala prijeko potreban povratnički singl. Postao je njezin najveći solo hit u to vrijeme, i bio je malo veći hit od Alovog originala u Ujedinjenom Kraljevstvu.

9. Goldeneye (1995)

Ovo je bila melodija za istoimeni film o Jamesu Bondu iz 1995., s Pierceom Brosnanom u glavnoj ulozi. Pjesmu su posebno za Tinu napisali Bono i Edge iz U2.

10. Tonight (1984)

Prvotno je napisao David Bowie za album "Lust For Life" Iggyja Popa iz 1977. Sedam godina kasnije pjesmi je dao reggae verziju i učinio je naslovnom pjesmom svog albuma iz 1984., uključivši Turner u duet. Dvije su ikone izvele pjesmu uživo u brojnim prilikama