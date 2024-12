The Voice Kids: Emotivne izvedbe i veliki talenti obilježili premijernu emisiju

„Kada djeca pjevaju, svijet postaje ljepše mjesto. Ova emisija slavi tu ljepotu. Svaki je ton ispunjen ljubavlju. Svaka je pjesma priča iz srca. Dobro došli u The Voice Kids!“ riječi su kojima su voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić nakon bajke o mentorima i njihova uvodnog glazbenog broja, otvorili premijernu emisiju novog serijala HTV-a. Mentori Vanna, Gobac, Mia Dimšić i Marko Tolja zauzeli su svoja mjesta u crvenim stolcima i počela je prva priča o Tomi Šabanu, dvanaestogodišnjaku iz Zagreba. Njegov je izbor „Great Balls of Fire“ (Jerry Lee Lewis), pjesma u koju je ušao s mnogo šarma i bez neke vidljive treme, koja je najprije Marka Tolju, a nakon toga i ostalih troje mentora natjerala da se okrenu i Tomi daju velike komplimente. „Majko mila, kakvo otvaranje“, komentirao je Tolja, a Mia dodala da je svojim nastupom razbio tremu kod svih mentora. „Volim ovakve pjesme jer je to moja energija“, iskreno je rekao Toma i dobio još jednom veliku podršku publike u studiju. Toma najviše voli pjevati i vježbati kad ostane sam u kući. Za mentora je odabrao Gopca.

U sljedećoj priči predstavljena je Marta Bogdanović koja ima dvanaest godina i dolazi iz Šibenika. Kad odraste htjela bi biti ili pjevačica ili kozmetičarka, obožava svoju sestru, a pjeva 24 sata dnevno jer dok pjeva - osjeća se kao da je na nekom drugom svijetu. Njezin je izbor pjesma „Dvije zvjezdice“ (Tajči) i već na prve otpjevane taktove okrenula se Mia, a nakon nje i Tolja. „Sigurna sam da bi Tajči bila jako očarana da je u studiju, a prije par godina pjevala sam ovu pjesmu zajedno s njom“, rekla je Mia. „Ti si možda pjevala, a ja sam bio zaljubljen u nju“, dodao je Tolja. I ostali mentori dali su joj komplimente, a Marta je odabrala Miju za mentoricu.

Sara Pujo dolazi iz Čilipa, svira čelo i svira na ulici da skupi novac za put u Pariz, trenira džudo, jedrenje, šah, tenis. Voli i skijati te skakati s visokih stijena. Sama za sebe kaže da je „adrenalinska bomba“. Njezin izbor bila je pjesma „Smijem se“ (Jinx), ali mentori joj se nisu okrenuli. Uz mnogo dobrih želja oprostili smo se od Sare.

Vida Magdalenić ima dvanaest godina i dolazi iz Trnovca, gdje roditeljima pomaže na farmi. Od svih svojih talenata najviše ističe pjevati. Predstavila se zahtjevnom pjesmom „Hallelujah“ (Alexandra Burke) i pred sam kraj njezina nastupa okrenuo joj se Marko Tolja te je postala dio njegova tima. Zašto se okrenuo - Tolja je objasnio riječima: “Osjetio sam emociju i to mi je najvažnije kod pjevača, a ove tehničke stvari ćemo peglati“.

Anela Susan Waibel dolazi iz Splita i ima 9 godina. „Kad sam na pozornici, osjećam se kao da me netko pustio s lanca. Jedna strana mog mozga pita se tko će se okrenuti, a druga kaže - zabavi se.“ Uz mnogo veselja izvela je pjesmu „Beggin'“ (Måneskin) i nakon što su se okrenula tri mentora, uz opuštenu i duhovitu komunikaciju i priču, odlučila je nastaviti uz tim kojem je mentor Gobac.

„Lupa mi srce sto na sat i samo čekam što će biti“, rekla je Antea Ivančević koja ima 13 godina i dolazi iz Splita. Izvela je pjesmu „Ovo je naša krv“ (Doris Dragović). Za sebe je rekla da je duša svih fešti i da je zbog audicije otkazala operaciju ušiju, ali da se ovo ne propušta. Bez obzira na podršku publike nitko od mentora nije se okrenuo i za nju je završilo ovo putovanje uz mnogo komplimenata.

„Kad zatvorim oči, sanjam da sam na pozornici“ rekla je Kim Sofia Krajačić koja ima 10 godina i dolazi iz Zagreba. „Set Fire to The Rain“ (Adele) izvela je uz pratnju vrhunskih glazbenika i svojom interpretacijom dobila okrete Mije i Vanne. „Jednom su mi mama i tata objasnili zašto imam dva imena, ali sam zaboravila“, rekla je iskreno i posvetila nastup svojoj sestri koju obožava, a odabrala je nastaviti kod mentorice Vanne.

Hana Bakić ima 11 godina i dolazi iz Košuta pokraj Trilja. Svoje sestre voli više od ičega, sve imaju dugu kosu, a njezina je od korijena do kraja duga točno 75 centimetara. Pjesma „Clown“ (Emeli Sandé) bila je njezin izbor te uz veliku podršku publike i njezinih najbližih dobila je tri okreta, a svoj put u „The Voice Kids“ nastavlja s mentoricom Mijom.

Karlo Pracaić ima 13 godina i živi blizu Zapešića, svira gitaru, voli slobodu i svoje prijatelje. „Nemam pjevačke tehnike jer nisam školovao glas, ali nadam se da ću ovdje to naučiti. Volio bih nastaviti kod Vanne“, iskreno je priznao Karlo i izveo pjesmu „Let It Be“ (The Beatles). Bez obzira na potporu i velike komplimente, nitko od mentora nije se okrenuo. „Nažalost, nisam se okrenuo na Beatlese iako ih obožavam, ali mi dečki znamo koliko nas mutiranje smeta, a kad dođe tvoj pravi glas, bit će to sve super“, komentirao je njegov nastup Marko Tolja. Talent je pokazao svirajući gitaru s bendom i za uspomenu dobio trzalicu od vrhunskog gitarista iz benda Mire Lesića.

Andrea Rapić izvela je pjesmu „Ima jedan svijet“ (Stijene), a nastup je posvetila svojem tati koji joj je inspiracija i uzor. Dolazi iz Solina i ima 12 godina, a inače svira i uživa u saksofonu jer je moćan i snažan instrument. „Zatvorit ću oči i zamisliti kao da pjevam svojima“, rekla je Andrea i dobila okrete Tolje i Mije. „Kakve vi pjesme, djeco, birate, svaka čast“, komentirao je Marko. Andrea je odlučila nastaviti ovo putovanje uz Miju i njezin tim.

Sara Zeba izvela je za kraj premijerne emisije „You Raise Me Up“ (Josh Groban ver. Lucy&Martha) i dobila okrete svih četvero mentora. Sara svira flautu, koju obožava, ima 10 godina i dolazi iz Virovitice. „Laknulo mi je kad sam shvatila da mogu dovesti svoje dvije prijateljice i sad mi je puno lakše. Jedva čekam otpjevati i čuti komentare mentora“, iskreno je rekla Sara. Za svoj nastup dobila je, uz oduševljenje publike, velike komplimente mentora, a bilo je i suza, i u publici, i kod mentora Marka Tolje. Odlučila je nastaviti u timu s mentoricom Vannom koja uistinu rijetko daje komplimente, koje je uputila Sari.

Uz odjavu voditelja i dobre želje za božićne blagdane ovu premijernu emisiju zatvorio je Simfonijski orkestar i Dječji zbor HRT-a uz blagdansku pjesmu „Jingle Bells“ (James Pierpont, arr.: Jack Gold i Marty Paich, vokalni arr. Mark Hayes: Jingle Bells). Emisiju „The Voice Kids Hrvatska“ možete pratiti i na društvenim mrežama (FB, IG, TikTok), reprizno je pogledati u nedjelju 29. prosinca od 16.45 na Prvom programu HRT-a ili putem platforme HRTi. Sljedeća emisija na rasporedu je na samu Novu godinu, u srijedu 1. siječnja od 20:15 na HTV1.

VIDEO Jelena Rozga otkrila nove detalje o svom dečku i što o njemu misle njezini roditelji