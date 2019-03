Teške riječi Ana-Paule o Borisovoj obitelji i njihovom ponašanju prema njoj

Otkako je došla na Borisovo imanje Ana-Paula, natjecateljica RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", uglavnom je prigovarala i nije imala previše volje za obavljanje poslova na farmi.

Često je komentirala i kako joj je Boris dosadan i živcira je, a takvo ponašanje Ana-Paule najviše je pogodilo Borisivog djeda i baku. Ana-Paula odlučila je zato da je vrijeme da napusti farmu i po nju je došla mama Senka. Za RTL ova sada bivša natjecateljica showa otkrila je kako joj je bilo na farmi i zašto je odlučila otići i nije imala baš lijepe riječi za Borisovu obitelj.

- Njegova obitelj me htjela predstaviti kao negativnu osobu i nisu bili pošteni prema meni - tvrdi Ana-Paula. Kaže kako je nitko nije htio pohvaliti za njen rad, a ona je Borisu pomogla nositi sedla i pospremati. Prije nego je napustila imanje bila je gruba prema Borisu i sada žali zbog toga.

Na boravak svoje kćeri na Borisovom imanju osvrnula se i mama Senka. Kaže kako Boris nije za njenu kćer, a za njegovog djeda kaže kako želi biti glavni u svemu.

- Djed ju je predstavio kao 'ova neće ništa raditi, ona je mala sponzoruša, ona se samo šminka', to ne znači da ona nije bila spremna i da ne bi mogla naučiti raditi i to me je naljutilo - komentirala je Senka.

