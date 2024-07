Tajči proslavila rođendan i poslala emotivnu poruku: 'Ponizna sam i duboko počašćena svom ljubavlju'

Tatjana Cameron Tajči jučer je proslavila 54. rođendan, a rođendan su joj prvi čestitali glazbenici i publika koji su se okupili na njenom koncertu u Đakovu. Tajči se svima zahvalila na čestitkama emotivnom objavom na društvenim mrežama.

- Za života svi dijelimo istu želju - da volimo i ostavimo trag naše ljubavi u svijetu. Bilo da se radi o diranju nečijeg srca, pomaganju potrebitima, izgradnji zgrada i raketnih brodova, sađenju drveća ili grmlja ruža, uzgajanju košare rajčica, usvajanju psića, spašavanju kornjače, pisanju pjesme, pjevanju uspavanke ili milijun drugih načina. Moj san i cilj koji je potaknuo moj život je upravo to - podijeliti tu ljubav. Suočavala sam se s olujama i izazovima, ali sam također imala nevjerojatnu sreću doživjeti Ljubav i naučiti (vrlo rano) da se najčarobnije stvari događaju kada smo vođeni njom. Liječimo jedni druge, olakšavamo jedni drugima teret i pronalazimo jedni druge u tom polju beskonačnih mogućnosti. Ponizna sam i duboko počašćena svom ljubavlju koju danas osjećam od mnogih od vas! Hvala, hvala, hvala! Bio je to najljepši dan koji je sinoć započeo koncertom u Đakovu - napisala je Tajči.

Tajči godinama nije bilo u Hrvatskoj, no u posljednje vrijeme posjeti domovini postali su sve učestaliji, slušateljima Happy FM-a nedavno je otkrila i razloge.

- Dogodilo se to da je moj najmlađi sin napunio 18 godina pa me sada sinovi ne trebaju toliko koliko su me trebali ranije pa sam malo više slobodna. Imam više vremena da ga provodim gdje hoću. U Hrvatskoj mi je uvijek bilo lijepo. U životu se dogodi ako slušaš svoje unutarnje vodilje, da sve ispadne najbolje.

Iako su i njezini sinovi zatražili hrvatsko državljanstvo, o povratku za stalno, priznaje, i ne razmišlja.

Povratak je komplicirano pitanje, to je velika odluka da se od nerezidentnog postane rezidentan i povlači sto stvari. Ja tamo imam kuću, ne ide to samo – idemo na avion, uzeti dva kovčega i preseliti se. Može se lijepo posložiti život na dva kontinenta na lijepi način, da sam i tu i tamo. Samo sa sabranošću i veseljem.

Tajči ne krije ponos jer je imala priliku u hrvatskoj delegaciji pratiti nastup Baby Lasagne na Euroviziji u Švedskoj.

Velika fotogalerija s proslave rođendana Večernjeg lista: Brojni poznati uživali su na spektakularnom partyju

Biti u toj dvorani, doživjeti te fanove, tu tehnologiju, doživjeti Marka uživo i njegovu energiju – životno vrijedno, neprocjenjivo iskustvo. Njegov sam nastup na neki poseban način sa strane gledala i doživjela kao uspjeh. On je stvorio tako divnu energiju... Taj odnos, ta ljubav publike, to navijanje za Baby Lasagnu, stvarno se lijepa energija stvorila. Marko je to tako izvrsno odradio, on ima tu sabranost.

VEZANI ČLANCI:

Kad je zamolio medije da mu treba pauza, ja si mislim, evo gledam to sa strane, kako je moglo biti da sam ja imala tu osviještenost... Dobro, bilo je sasvim drugo vrijeme, on je ipak u sasvim drugom mentalnom sklopu, ima odličnu ekipu oko sebe, imala sam i ja dobru ekipu oko sebe, ali na drugi način, tako da...

Mislim, ne bih ništa mijenjala, sve je tako kako je trebalo biti, ali drago mi je da sam vidjela na koji način se to može dobro odraditi..., rekla je.

Baby Lasagna na rođendanu Večernjeg lista: 'Vašeg glavnog urednika sam imao na ispitu na fakultetu'