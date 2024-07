Naš najljepši vaterpolist objavio fotografije sa zaručnicom i malom kćerkicom: 'A slatkog djeteta'

Hrvatski vaterpolski reprezentativac Jerko Marinić Kragić (33) i dizajnerica interijera Ana Koro u listopadu prošle godine postali su roditelji malene kćerkice Maris i otad uživaju u njezinom društvu. Vlasnik svjetskog i europskog zlata sada je na društvenim mrežama podijelio fotografije na kojima se nalazi sa zaručnicom i devetomjesečnom djevojčicom, a od ovih prizora topi se srce.

Naime, u najnovijoj galeriji fotografija Jerko, Ana i malena Maris zajedno poziraju profesionalnoj fotografkinji Ivani Gudić. Sretnoj obitelji na slikama se pridružio i njihov psić te dodatno uljepšao i onako predivne kadrove. Ponosni roditelji uskladili su se crnim modnim kombinacijama. Kragić je obukao sportsku majicu kratkih rukava, dok je Ana nosila otmjenu haljinu. Međutim, svu pažnju ponovno je ukrala njihova mezimica u prugastom dječjem kompletiću. Također, pratitelji zgodnog vaterpolista najviše su komentirali jednu stvar.

- "Divni ste, predivni, al' zna se ko je od vas ipak najlipši", "Aaaa slatkicaaa", "Ne moguuu", "A slatkog diteta..." - sipali su komplimente na račun Maris koja je, prema svemu sudeći, povukla gene zgodnih roditelja. Na fotografije je zaljubljenim emotikonom reagirala i poznata instruktorica fitnesa Renata Lovrinčević Buljan, a objava je u nekoliko sati skupila više od dvije tisuće lajkova.

Jerko i njegova partnerica, dizajnerica interijera Ana poznaju se više od 10 godina, ali tek su prošle godine postali par. Uskoro planiraju i vjenčanje. - Vezan sam uz obitelj. Uvijek su mi davali vjetar u leđa i cijelu karijeru su uz mene. Zahvaljujući njihovoj podršci kao kruna moje karijere bila je prošlogodišnja titula europskog prvaka, kazao je Jerko u razgovoru za Gloriju.

VEZANI ČLANCI:

- Osjećam se super zato što počinje novo poglavlje u našem životu i radujem se svim izazovima koji nas čekaju. U našem domu je poprilično veselo. Jerko je brižan partner i na njega se uvijek mogu osloniti, dodala je Ana.

Inače, Kragić trenutno vaterpolo igra u splitskom Jadranu. Jedno vrijeme javnosti je bio poznat po navijačkim performansima na Europskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. Danas ga ipak znaju kao trofejnog vaterpolista koji je igrački eksplodirao na Europskom prvenstvu 2022. u Splitu, gdje je bio jedan od najzaslužnijih za naše zlato na domaćem terenu.

Podsjetimo, sredinom prošlog mjeseca Jerko je na Instagramu objavio fotografiju s krštenja kćeri kojoj su on i partnerica dali ime Maris. Na ovoj društvenoj mreži objavio je galeriju fotografija s krštenja i napisao: ''Maris 02.06.2024.''

GALERIJA: Naš najzgodniji vaterpolist objavio je fotografije s krštenja kćeri: Najveća životna sreća

Jedan od naših najzgodnijih vaterpolista za In Magazin je govorio kako se osjeća otkako je postao otac. - To je sigurno najveći životni uspjeh, najveća životna sreća. Svi su mi govorili da će biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete, nego moje dijete. Svakako je najveća sreća, nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu, koje je, naravno, prioritet - izjavio je Jerko nedavno za IN magazin. Obitelj i partnerica najveća su mu podrška, a u intervju koji je dao za Večernji list nakon što je naša reprezentacija u veljači postala prvak svijeta u vaterpolu, osvrnuo se na svoje uspone i padove.

- U životu sam bio na samom dnu zbog nekih navijačkih stvari i mislio sam da mi je karijera došla kraju, ali uz podršku obitelji i prijatelja uspio sam. Danas sam europski i svjetski prvak, čeka me i nastup na Olimpijskim igrama. Nakon svega što sam prošao to je dokaz koliko sam ostao jak u glavi. Mentalno je trebalo puno snage da se izvučem, ali uspio sam. Neću reći da nisam u to vjerovao. Nadao sam se i vjerovao sam da mogu doći do ovoga, uvijek sam htio pokazati ljudima koliko vrijedim i potrudio sam se u životu da to ostvarim. Pokazao sam svima da neke ružne priče koje su kružile o meni nisu istinite, I kada vidim sve ove ljude koji mi čestitaju, svjestan sam da sam napravio nešto dobro u životu. Sve što sam u životu radio bih ponovio, sve bih napravio isto. Moj put bio je malo duži, ali ja ništa nebih mijenjao - poručio je Kragić na dočeku koji je priređen u Splitu nakon velikog uspjeha reprezentacije.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija