Svjetski poznati stand up komičar dolazi u Zagreb: 'U svojoj suštini, komedija je anarhična. I neka tako i ostane'

Jedan od najoriginalnijih i najcjenjenijih stand-up komičara današnjice, Tommy Tiernan, dolazi u Zagreb! Ovaj irski majstor pripovijedanja, poznat po svojoj beskompromisnoj, duhovitoj i često anarhičnoj izvedbi, nastupit će 13. travnja u Kinu SC, donoseći zagrebačkoj publici svoj prepoznatljivi stil komedije - sirovu, iskrenu i nepredvidivu. Tiernanova karijera traje već gotovo tri desetljeća, a tijekom godina etablirao se kao jedan od najvažnijih komičarskih glasova Irske i šire. Njegovi nastupi nikada nisu isti - improvizacija, nepredvidivost i potpuna predanost trenutku čine svaki show jedinstvenim iskustvom. Upravo ta spontanost i hrabrost u suočavanju s nepoznatim osigurale su mu kultni status među ljubiteljima stand-upa. No, njegova popularnost daleko nadilazi samo svijet stand-up komedije.

Široj publici najpoznatiji je po ulozi Da Gerryja u izuzetno uspješnoj seriji Derry Girls. Ova briljantna humoristična serija, smještena u Sjevernoj Irskoj tijekom 90-ih godina, stekla je globalnu popularnost i postala jedan od najvoljenijih sitcomova posljednjeg desetljeća. Tiernanova interpretacija strpljivog, često zbunjenog, ali simpatičnog supruga i oca, nasuprot temperamentnog djeda Joea, osvojila je srca gledatelja diljem svijeta. Osim glume i stand-upa, Tiernan je također jedan od najslušanijih podcastera u Irskoj. Njegov "The Tommy, Hector & Laurita Podcast", koji vodi zajedno s prijateljima Hectorom Ó hEochagáinom i Lauritom Blewitt, privukao je ogromnu bazu obožavatelja. Njihovi razgovori, puni smijeha, razmišljanja i topline, osvajaju slušatelje širom svijeta. Podcast je postao toliko popularan da su epizode često među najslušanijima u Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a Tiernan ne skriva koliko uživa u ovom formatu - mogućnosti da se opušteno i spontano smije i razgovara s ljudima koji ga inspiriraju. Još jedan značajan aspekt njegove karijere je The Tommy Tiernan Show, njegov talk show koji se ističe neobičnim formatom - Tommy ne zna tko su mu gosti sve dok ne sjednu nasuprot njega. Ovaj inovativni koncept rezultira iskrenim, sirovim i dubokim razgovorima, u kojima se sugovornici otvaraju na način koji je rijetko viđen na televiziji.

Gledatelji i kritičari podjednako hvale emisiju zbog njene topline, duhovitosti i nepredvidivosti. Unatoč brojnim uspjesima u različitim medijima, stand-up komedija ostaje Tiernanova najveća ljubav i njegova primarna umjetnička forma. Njegovi nastupi su sirovi, iskreni i nevjerojatno zabavni, prožeti britkim humorom i originalnim pogledima na život. U svojim showovima ne boji se prodrijeti u teme koje drugi komičari izbjegavaju, a publika cijeni njegovu autentičnost i hrabrost. Hrvatska publika sada će imati priliku uživo doživjeti jednog od najenergičnijih i najoriginalnijih izvođača današnjice. Stand-up nastup u Kinu SC 13. travnja obećava večer ispunjenu smijehom, neočekivanim obratima i onom posebnom vrstom komedije koja ostaje s vama još dugo nakon što izađete iz dvorane.

Dobro došli u Zagreb! Ovo je vaš prvi nastup ovdje. Što publika može očekivati od vašeg showa? Kad bih točno znao što očekivati od svakog nastupa, vjerojatno ih ne bih ni radio. No, postoje određene konstante - nestašluk, pripovijedanje i teatralnost.

Već gotovo tri desetljeća bavite se stand-up komedijom. Kako se vaš stil razvijao tijekom godina? Mislim da sam s vremenom postao pomalo ljeniji i predvidljiviji, ali ako me nikada prije niste gledali, nećete to primijetiti.

Mnogi vas poznaju kao Da Gerryja iz serije "Derry Girls". Kako ste postali dio tog projekta i kakvo je bilo iskustvo rada na tako voljenoj seriji? Iskreno, dok smo je snimali, nismo imali pojma da će serija biti toliko voljena - barem ne tijekom prve sezone. U takvim situacijama jednostavno dobijete poziv na audiciju i odete. Jedina stvar koju sam promijenio bila je ta što sam predložio da Da Gerry dolazi iz južne Irske, što bi dalo izvrstan razlog da ga djed Joe ne podnosi. Osim toga, ne mogu održati naglasak duže od 10-20 sekundi, pa bi bilo zanimljivo slušati da sam cijelu ulogu morao odigrati s derryjskim naglaskom. Bilo je to zaista divno, kolegijalno iskustvo. S nekim članovima ekipe nisam mogao ni uspostaviti kontakt očima jer su me toliko nasmijavali. Taj oblik neprofesionalizma stvara najbolje uspomene.

Danas je politička korektnost vruća tema u svijetu stand-up komedije. Smatrate li da ona ograničava komičare ili ih potiče na veću kreativnost? Stand-up komedija oduvijek je bila izvan pravila, nešto što dolazi s margina društva, da tako kažem. Naravno, postoje oni koji žele biti mainstream zabavljači i koji će igrati po pravilima glavne struje. No, u svojoj suštini, komedija je anarhična. I neka tako i ostane.

Komedija često pomiče granice, ali ponekad izaziva i negativne reakcije. Kako balansirate između humora i mogućnosti da nekoga uvrijedite? Negativne reakcije obično dolaze izvan same prostorije. Ključno je samo nastaviti dalje i ostati vjeran duhu komedije. A duh komedije nema drugog gospodara osim smijeha.

Vaš podcast s Hectorom i Lauritom stekao je ogromnu popularnost. Što vas je potaknulo da ga pokrenete i kako vam je bilo povezati se s publikom kroz taj format? Najveći kompliment koji smo ikada dobili bile su poruke od ljudi koji su morali stati dok su trčali jer su se toliko smijali da nisu mogli nastaviti. Ne može biti bolje od toga. Podcast je nastao iz jednostavne želje - želio sam razgovarati s ljudima koji me nasmijavaju. To je bilo to. Zlatno pravilo u komediji je slijediti smijeh. Ne novac, ne slavu - samo smijeh.

Osim stand-upa, imali ste i glumačke uloge u filmovima poput About Adam i Wolfwalkers. Kako pristupate glumi u usporedbi sa stand-up komedijom? Mislim da glumi pristupam s malo manje ozbiljnosti. Veselim se mogućnosti da više radim na glumi. Ako kroz stand-up ne mogu ispričati priče koje želim, možda ću ih moći prenijeti kroz glumu.

Vaš "Tommy Tiernan Show" poznat je po neskriptiranim intervjuima. Što vas je inspiriralo za taj format i kako se pripremate za razgovore bez prethodnog poznavanja gostiju? David Letterman bio mi je velika inspiracija, ali i svijest o tome da ne mogu raditi ono što je on radio. Obožavao sam njegovu sposobnost da spontano bude duhovit u razgovoru s gostima. Tako da sam se zapitao - kako mogu napraviti nešto slično, ali na uzbudljiv način? Tako je nastala ideja za emisiju kakvu radimo danas. Ne može se pripremiti. I to je ono teško. Nema zagrijavanja. Ako vaš živčani sustav može podnijeti tu vrstu neizvjesnosti, možda možete raditi taj posao.

Nastupali ste diljem svijeta. Razlikuju li se publike u različitim zemljama? Prilagođavate li materijal različitim kulturama?Trudim se ne prilagođavati previše. Radije ću publici ponuditi iskren, punokrvni nastup, čak i ako ga ne razumiju u potpunosti, nego im dati nešto prilagođeno i razvodnjeno kako bih bio "univerzalan". Moj je pristup biti isti u Dublinu kao i u Dubrovniku.

Otvoreno ste govorili o nesigurnosti kad izvodite novi materijal. Kako ste prevladali te izazove i što vas motivira da nastavite stvarati? Najveća motivacija mi je privilegij da svake večeri imam publiku. I učenje od umjetnika iz drugih područja. Najmanje inspiracije crpim od drugih komičara jer oni za mene na neki način oduzimaju čaroliju iz svega - previše mi je to blisko. Radije slušam slomljenog pjesnika nego izvrsnog komičara.

Tijekom karijere doživjeli ste i priznanja i kritike. Kako su vas ta iskustva oblikovala, i kao komičara i kao osobu? Strah me kritika, a pohvale me pomalo zamaraju. Ali znam da se mora ići naprijed. Uvijek treba biti korak ispred publike. Ako tražite samo njihovo odobravanje - propadate. No, ako ih ne pokušate dotaknuti, onda propadaju oni. To je stalna igra između želje za prihvaćanjem i potrebe za slobodom.

Što je sljedeće za vas? Postoji li neki novi projekt ili područje u kojem biste se voljeli okušati? Htio bih raditi Shakespearea. Veselilo bi me sudjelovati u tužnim, dramatičnim pričama o muškarcima koji čine loše stvari, a onda se s tim ne mogu nositi. Ako ne pronađem način da to radim kroz stand-up, onda me čeka Macbeth.