Svestrana pjevačica nakon obrade hita Baby Lasagne dobila ulogu u mjuziklu: 'Presretna sam'

Doru Trogrlić zamijetili smo kada je na Instagramu objavila video u kojem pjeva hit Baby Lasagne "Rim Tim Tagi Dim" glasovima likova iz raznih crtanih filmova. To nas je zaintrigiralo, pa smo odlučili s njom porazgovarati, a ona nam je otkrila i da je nedavno dobila ulogu u "Jadnicima" te da će na jesen debitirati u Kazalištu Komedija u tom mjuziklu.

- Presretna sam što mogu najaviti da na jesen debitiram u Kazalištu Komedija u najljepšem mjuziklu svih vremena - "Jadnici" (Les Misérables), u ulozi Éponine. Još uvijek mislim da sanjam i ne mogu dočekati probuditi se na dan premijere. Glumačka postava je fantastična i ogromna mi je čast što ću biti dio takvog spektakla.

Zanimalo nas je i kako joj je palo na pamet da snimi "Rim Tim Tagi Dim" baš na ovaj način...

- Eurovizija se kod mene religiozno prati svake godine, a kad su tek izašle pjesme za Doru, odmah sam prepoznala "Rim Tim Tagi Dim" i od tad je nisam prestala slušati. Inače volim raditi obrade pjesama tako da ih pjeva više likova i jednostavno sam morala isto to napraviti i za ovu pjesmu. Malo je reći da sam se zabavila prilikom snimanja, a drago mi je da su i ljudi to prepoznali. Ako sam bar jednoj osobi izmamila osmijeh na lice - nitko sretniji od mene.

Dora se, među ostalim, bavi sinkronizacijom. To inače nije nešto o čemu se previše priča u medijima, pa nas je zanimalo kako izgleda jedan njen radni dan.

- Teško mi je opisati jedan radni dan jer je svaki različit, pa tako mogu reći da uvijek imam šarolik tjedan. Jedan dan sam u ulozi spikerice i snimam voice over neke reklame, na hrvatskom ili engleskom za strane klijente. Drugi sam dan lik iz crtića, treći dan možda vodim neki event, a peti dan fotkam. Ostale dane pjevam, radim na svojim autorskim projektima, produciram i učim nove stvari. Svaki dan sam u nekoj drugoj ulozi i to me baš veseli.

Kaže nam da ju je upravo pandemija inspirirala da se počne baviti ovim poslom.

- Pa to zapravo najviše mogu zahvaliti koronavirusu, koliko god to strašno zvučalo. Prije nego sam se počela baviti sinkronizacijom, gažirala sam, pjevala back vokale i studirala, ali po završetku fakulteta je taman stigla korona i sve se zatvorilo. Javila sam se televizijskim kućama, primarno kao pjevačica, i primili su me u jedan crtić tako što sam mijenjala glumce kojima pjevanje baš i ne ide (super za mene). Kako je gluma moja druga velika ljubav, silno sam htjela početi sinkronizirati crtiće i tako sam doma vježbala svaki dan. Samostalno prevodila crtiće, pokušavala imitirati glumce i zapravo otkrivala što sve mogu s glasom. Snimila sam dobar reel, javila se produkcijskim kućama koje to rade, otišla na audiciju, dobila ulogu i krenula u svijet sinkronizacije. Iskreno uživam u svakoj ulozi, pogotovo onim zahtjevnijim. Nerijetko prilikom snimanja glumiš i više različitih likova tako da mi prebacivanje iz glasa u glas ne predstavlja problem, a neke uloge, poput onih mi najdražih - Jessie (Team Rocket, Pokemon) i Amy Rose (Sonic the Hedgehog) znala bih napraviti, kako se to kaže, i u pol' noći.

