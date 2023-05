Supruga Žarka izvukla ga je iz pakla ovisnosti, a njezini roditelji nisu htjeli Stavrosa za zeta

Jasmin Stavros nikada nije skrivao kako je u jednom periodu svog života imao faza u kojoj nije živio zdravim životom i nije skrivao to od javnosti i u jednom intervju je otvoreno o tome govorio.

- Moram priznati, bilo je perioda kad sam ja isto uzimao opijate, kad sam uzimao alkohol, moram priznati, da lažem, nema smisla! Onda sam vidio da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života! Baš sam bio u toj jednoj fazi životnoj i onda sam rekao stop! Više toga nema. U to vrijeme nije bilo pomoći nekih komuna, da ti netko pomogne, tad sam se morao vaditi sam - prisjetio se je Jasmin tada. Osoba koja mu je pomogla da se ostavi tih mladenačkih poroka i ovisnosti je bila i njegova supruga Žarka s kojom je bio u braku više od 40 godina.

- Njezini me roditelji uopće nisu željeli za zeta. Bila je kao anđeo, svetica, a ja čovjek koji je dotaknuo dno života, živio razvratno do bola dok nisam nju upoznao. Tražio sam dopuštenje od njezina pokojnog oca mogu li se dopisivati s njom, ali nije me prepoznao. Za Rusiju sam se, naime, morao ošišati. Rekao je da nema vremena razgovarati jer radi. Požalio sam se Žarki da joj otac neće sa mnom pričati a ja za tjedan dana moram u Rusiju na šest mjeseci. Zato smo se na brzinu vjenčali jedan četvrtak i skupa otišli u Rusiju - rekao je za 24 sata Stavros u jednom od intervjua. Zajedno su dobili dvoje djece, sinove Milu i Krešimira, a Jasmin je uvijek naglašavao kako je njegova supruga ima razumijevanja za njegov posao i bila je jako tolerantna po tom pitanju.

- Moja žena je imala dosta razumijevanja i podrške, bila je tolerantna. Nije lako biti žena nekoga tko se bavi ovakvim poslom kao i ja. Bila je ta koja je povukla ravnotežu mira, ljubavi i ona me u puno situacija govorila kako da se postavim i ja sam bio đak koji sluša, tu je i obostrano razumijevanje i podrška. Onako kako smo živjeli u ovo doba pandemije je čisti dokaz da se razumijemo i da sad trebamo najviše jedan drugom u životu. Kad smo imali krize i razmirice odlazili smo kod duhovnika na razgovore i to nam je pomoglo - rekao je glazbenik u intervju za Dnevno.hr.

Već dugo mu je vjera puno značila u životu i na nju se najviše oslanjao. - Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan ogromni teren. Kao da je to bila Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kuću. Ta krunica bila je povezana s tom kućom, koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora - otkrio je pjevač jednom prilikom.