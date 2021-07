Sudionica popularnog showa šokirala javnost! Priznala da ne zna cijelu abecedu: Ne znam ostalo

Zvijezda popularnog realityja 'Love Island' koji se prikazuje u Velikoj Britaniji Faye Winter (26) je otkrila da ne zna cijelu abecedu. U isječku prikazanom u emisiji 'Outseen Bits' Winter je prikazana kako sjedi s drugim sudionicama showa Sharon Gaffka (25), Rachel Finni (29) i Liberty Poole (21) na sofi te pričaju. Tako su došle i do teme abecede. Winter je krenula nabrajati slova abecede te je došla do slova 'P'. "Je li to točno uopće? Ne znam ostalo", priznala je. Ostale otočanke su se nasmijale. "Ne znate abecedu?", pitala je Finni u nevjerici. Gaffka joj je zatim nabrojala ostala slova abecede. "Što?... O, moj Bože!", shvatila je Winter tek koliko je u krivu. Zatim je pokušala ponovno sva slova nabrojati točno, ali joj to nije pošlo za rukom. "Ne mogu vjerovati da vas učim abecedu", prokomentirala je događaj Gaffka.

Inače, Love Island je britanski reality u kojem je cilj pronaći ljubav. U show ulazi pet djevojaka i pet muškaraca koji se u prvom tjednu spare, a kroz tjedne mijenjaju partnera prema svojim afinitetima. Natjecatelji su smješteni u luksuznoj vili, a za vrijeme trajanja showa mijenjaju se sudionici te svaki tjedan ulaze novi kandidati. Dodajmo još da je show dobio i svoju američku i australsku verziju.

