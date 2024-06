Studentica medicine iz Francuske se preselila u BiH, a potom počela baviti glazbom: 'Kombiniram oboje'

Glazbenica i autorica Macha Ravel, prethodno aktivna kao reperica Muha, na scenu se vratila s potpuno novim singlom. Riječ je o pjesmi "Traume", kroz koju se okrenula synth-pop žanru te najavila i novo glazbeno poglavlje, a kroz pjesmu govori o ljubavi.

- Pjesma je o jednoj mojoj vezi koja je bila dosta nezdrava i čiji mi je kraj bilo teško prihvatiti, pa sam napisala pjesmu da si olakšam taj proces - rekla je te dodala da je surađivala s Edvinom Hadžićem, producentom i muzičarem iz Sarajeva. Pjesmu je objavila jer zna da će se mnogi moći poistovjetiti. Uz to, tu je i prateći videospot za koji je zaslužna sama glazbenica, a snimila ga je u suradnji s Tarikom Bičom i ekipom Bagra iz Sarajeva. No, iza spota se krije i posebna simbolika.

- Simbolika spota je da se nakon teškog odnosa osoba može osjećati toliko povrijeđenom da zatvara srce zauvijek (zbog toga srce stavljam u kavez) što je dovodi do smrti (kada postanem anđeo). Sve se to dešava dok druga osoba nastavlja sasvim normalno sa svojim životom i nađe vrlo brzo "novu žrtvu". Biranje takvih veza vrlo često krije uzorak koji čini teškim opstati u zdravoj vezi, zato je tu i to trčanje i bježanje u šumi, bježanje od načinjenih uzoraka. A napijanje vode iz rijeke na kraju spota je referenca imenu budućeg albuma, ali o tome ne mogu puno pričati zasad - otkriva glazbenica koja je reakcijama publike zadovoljna.

- Imam osjećaj da sam došla do svojih ljudi, ljudi koji me razumiju i koji razumiju ovu muziku - kaže te dodaje da je rap za nju bio samo faza te da joj je bliža pop glazba te se time nastavlja baviti. Machina životna priča zaista je zanimljiva. Naime, glazbenica je rođena u Zagrebu, živjela je u Francuskoj, pa se vratila u Sarajevo, a razlog povratka bio je studij medicine.

- Došla sam na studij medicine u Sarajevu, htjela sam prvo u Zagreb, ali me tamo nisu primili. U Francuskoj je sistem medicine jako kompliciran i nisam mogla upasti drugu godinu, pa sam morala nastaviti negdje drugdje - kaže te dodaje da joj do kraja studija i toga da postane liječnica treba još nekoliko mjeseci, a njezin glazbeni put išao je usporedno s medicinskim.

- Zadnje četiri godine kombiniram jedno i drugo. Muzikom se bavim čitav život, ali profesionalno sam počela ovdje u Sarajevu tako što sam krenula objavljivati rap/trap pjesme na YouTubeu. S vremenom sam upoznala ljude iz industrije i sve je postalo ozbiljnije - kaže glazbenica te opisuje kakvu glazbu želi stvarati.

- Iskrenu. Glazbu koja govori o pravim emocijama, koja pomaže, koja ističe prave vrijednosti i koja se ne ravna po standardima industrije kakva jest na Balkanu sad. Želim da moji budući slušatelji osjete da su sa mnom sigurni i razumljeni - objašnjava Ravel koja bi duet voljela snimiti s Dzipsiijem, mladim talentiranim umjetnikom iz Srbije, i Fani Solomun iz Varaždina. Ističe i da joj je važna podrška bližnjih koju ima, no da su oni u početku bili skeptični, što je, kaže, normalno.

- Sada me definitivno podržavaju, najviše mama, teta i sestra, i to mi strašno znači, jer me ohrabruje da ne odustanem - ističe mlada pjevačica.

