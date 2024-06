Naša bivša missica povukla se iz javnosti, a sada je podijelila neke detalje o privatnom životu

Bivša miss Hrvatske Maja Cvjetković Kević, koja je 2005. ponijela titulu Miss Hrvatske, u lipnju 2017. udala za poduzetnika Andriju Kevića s kojim je tri mjeseca nakon vjenčanja dobila kćer Vitu.

Nakon što je postala majka modne piste zamijenila je brigom za obitelj, a od tada do danas u javnosti ju nemamo priliku često vidjeti. Rijetke su i zajedničke fotografije supružnika koji su otkako su u braku snimljeni tek u nekoliko navrata, a Maja je jednom prilikom objavila fotografiju s njihovog vjenčanja. - Sretna godišnjica. Sve što trebaš je ljubav, bolje nam je zajedno, zauvijek - napisala je u opisu fotografije ispod koje su se odmah zaredale čestitke, a među čestitarima bili su i Iva Jerković te Neven Ciganović.

12.12.2023., Zagreb - U kinu Centar Kaptol premijerno je prikazana prva emisija "Where to sign" koja se bavi luksuznim nekretninama. Maja Cvjetkovic. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Diplomirana ekonomistica Maja Cvjetković o svom privatnom životu ne govori često, a sada je otkrila poneke detalje iz obiteljskog života. Naime, kćerkica Vita je centar njenog svijeta, a ove godine će krenuti u prvi razred.

- Ona će mi krenuti sada u prvi razred, to mi je veliko uzbuđenje, imam moju školarkicu pa smo već kupovale torbu, sad nam je to preokupacija. Ona mi je centar svijeta - kazala je za IN Magazin i nastavila: - Pa ja iskreno čak nisam moju kćer trebala učiti što se uči u prvom, drugom i trećem razredu. Ona je takva da ona stvarno sama želi. Ona je počela pisati s tri i pol godine, čitat, računat... Ona to stvarno voli. Ako tako ostane neću imati problema, ali vidjet ćemo'', kaže Maja.

Rekla je da ne zna koja je tajna uspješnog braka.

- Pa ne znam iskreno što bih rekla koja je tajna uspješnog braka. Nemam neki poseban recept za to iskreno. Samo živjeti i uživati - zaključila je.

