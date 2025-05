Silvija pred svima odbrusila Hrvoju, njemu nije jasno: 'Ja ću čekati da prođu tri minute'

Sociološki eksperiment RTL-a "Brak na prvu" ušao je u svoj finalni ciklus u kojem parovi trebaju odlučiti što će dalje. No, prije odluke, tu je bila zajednička večera i druženje svih kandidata. Uz razgovor i večeru, dobili su i brojne zadatke, među kojima je i onaj u kojem su muževi dobili zadatak davati komplimente svojim suprugama u vremenskom razdoblju od tri minute. "Mislim da si jedna vrlo kvalitetna osoba. Prije svega s obzirom na to da nisam baš u komplimentima izgleda jak, jedna lijepa žena koja je uvijek stilski lijepo obučena.

Sve što radiš je pozitivno, u tebi nema ni trunke nečega zločestoga i negativnoga. Ja znam da je situacija kakva je. Malo mislim da u nekim trenucima to nisi bila ti jer ja tebe znam kao jednu energičnu, punu života osobu koja voli puno učiti, pametnu prije svega s obzirom na to da znaš tolike jezike, imaš toliko interesa. Ne znam, malo sam se pogubio sada", rekao je Hrvoje Silviji.

Ostali kandidati su zapljeskali, a Doris je poručila Hrvoju da nastavi s komplimentima. "Sve u svemu, sve pozitivno", rekao je Hrvoje. Pitao je može li zagrliti Silviju. "Evo, ona će ruke iza leđa, a ja ću ovako i to je to", komentirao je Hrvoje.

Hrvoje je krenuo prema svom mjestu, a Silvija to nije učinila pa ju je pitao što je bilo. "Ja ću čekati da prođu tri minute i onda ću otići na svoje mjesto", objasnila je ona. "Dobro, onda ti čekaj tri minute, ali ne razumijem ovo", komentirao je Hrvoje.

Silvija je rekla da se dogodilo ono što je mislila da će se dogoditi, a to je da Hrvoje neće imati baš inspiraciju za komplimente. "To je legitimno. Ne sviđa se svatko svakome i ok, ali ja sam isto zaslužila biti u ovom eksperimentu i uzela sam si te tri minute", istaknula je.

Podsjetimo, Silvija je nekoliko dana prije kraja eksperimenta napustila zajednički stan, a ni posljednji spoj nije prošao u ugodnom raspoloženju. Par je ovo koji je od početka tvrdio da su zaljubljeni te da vide svoj odnos u budućnosti, no pred kraj su otkrili da ipak nije tako.