Ekspertica im ne vjeruje! Jeannette iz 'Braka na prvu' kroz suze poručila: Zahvaljujem svima koji su se potrudili spojiti nas

Pred parovima 'Braka na prvu' je bila posljednja ceremonija odluke, koja je ujedno označavala i kraj zajedničkog stanovanja kandidata, koji će se ponovno susresti prilikom razmjene zavjeta. Djevojke su se posebno dotjerale za zadnju ceremoniju, kao i njihovi supruzi. „Prošla ceremonija je bila intenzivna, radili ste i na svojim odnosima i na svojoj osobnoj istini“, poručio je kandidatima ekspert Sakoman kad su se stručnjaci pridružili kandidatima, a zatim je Iva Stasiow pročitala pjesmu Deana Pelića koja govori o tome da je u ljubavi najvažnija odluka.

Prvi su pred eksperte stigli Doris i Igor, koji su i dalje na istoj razini svog odnosa kao što su bili i na početku. „Ne volim ulaziti u nešto kad nisam sto posto sigurna“, pravdala se Doris, a Igor smatrao kako se nikad ne može biti sto posto siguran i dodao: „Trebali smo si dati priliku, to je moje mišljenje. Teško je naći partnera s kojim možeš biti složan i s kojim ti je ugodno i opušten si. Mi nismo imali velike svađe i u svemu smo se slagali. Ne razumijem, evo, ne razumijem.“

Iako su oboje napisali da ostaju, Pelić je zaključio: „Mislim da je to sve skupa odugovlačenje nečeg što svi znamo kako će završiti. Nisam siguran da, kad nečemu daješ toliko vremena, da zapravo možeš očekivati da će nešto biti. Ja sam osoba koja smatra da, kad ti se zaista netko sviđa, ideš u to.“ „Najgore je muljati pred kamerama“, rekao je Igor Doris koju je smatrao neiskrenom pred stručnjacima i rekao joj kako se na svakog ceremoniji ponavlja te da će to gledatelji sigurno primijetiti.

Bojana i Darko sljedeći su sjeli pred eksperte i također oboje napisali da ostaju. „Ja sam od početka rekao da je Bojana jako lijepa žena i iznutra i izvana. Kroz naše upoznavanje shvatio sam da je ona zatvorenija, pa sam se ja prilagodio tome i usporio“, rekao je Darko dodao: „Mislim da u nekom ljubavnom smislu nije sazrela. Definitivno joj nedostaje malo sazrijevanja ili je jednostavno toliko povrijeđena da ni ona sama ne zna gdje je, što je, pa je izgubljena i ne može procijeniti što vrijedi, a što ne vrijedi.“

Sakoman je za njihov odnos zaključio: „Bojana i Darko su u sličnoj situaciji kao Doris i Igor. Tu nedostaje obostrane želje, truda, reciprociteta, da jednako žele vezu. Ipak, mislim da je Bojana počela malo više razmišljati o Darku kao kvalitetnoj osobi i gledati malo šire, pa ćemo vidjeti.“ Irma i Franjo sjeli su pred stručnjake i priznali kako uživaju u odnosu, ali kako nema one iskre. „Nisam osjetila tu iskru, a što da radim? Frajer je visok, ima lijepo tijelo, ima lijepo lice, ali nisam se zapalila“, iskreno je rekla Irma.

Sakoman je zatim sjeo među njih i rekao kako osjeća mir kad sjedi s njima i kako mu odgovara njihova umirujuća energija. Irma i Franjo napisali su da ostaju, a zatim su pred eksperte stigli Kristina i Marko, koji su također napisali da ostaju. Kristina je priznala ekspertima da je malo zaljubljena, a s njom se složio i Marko. Također, složni su bili i oko toga vjeruju kako će njihova veza uspjeti i nakon eksperimenta. „Sad sam voljan raditi na ovom odnosu“, zaključio je Marko, a Kristina dodala: "Presretna sam i prezadovoljna što se na kraju sve dobro završilo.“

„Imam osjećaj da mi je danas mrena s očiju pala. Sad kad sam tu sjedila, sad sam vidjela što se tu događa i vidim kako sam ja ispadala svih onih puta kad sam mislila da sam vas prevarila“, rekla je Silvija kad su ona i Hrvoje stigli pred eksperte, a Silvija zatim dodala: „Vidi se da je Igor do ušiju zaljubljen u Doris i da je nesretan, to je moje mišljenje. Možda ja griješim, ali ja sam to danas vidjela i meni je to bilo jasno kao dan.“

„Sva ta komunikacija zadnjih par dana mi nije jasna i kontradiktorna je i to će se i vidjeti“, komentirao je Hrvoje, a Silvija rekla: „Svi smo mi u jednom momentu glumili, ali on svaki trenutak kad se kamera upali nabaci tu glumačku facu, vidjet će se sve.“

„Prvo mi je rekao da ne osjeća seksualnu privlačnost i da ima previše godina da bi glumio nešto čega nema. Spomenuo je i moju komunikaciju i rekao da ima još nekih stvari koje mi ne može reći dok ne završi eksperiment jer još moramo neko vrijeme biti zajedno u kući“, otkrila je Silvija ekspertima, a Hrvoje na to rekao: „Nisam tako rekao, ali dobro, nema veze, rekla - kazala.“

Iva Stasiow pitala je Hrvoja želi li poručiti nešto Silviji kako se ona ne bi osjećala kao da mu se nije sviđala i kao da mu je nepoželjna. „Hoćete iskreno - potpuno mi je svejedno što si misli sada. Kad mene osoba u nekom trenutku na nekom nivou razočara, meni je potpuno za tu osobu, meni je tu jedan rez emocija. Možda zvuči malo okrutno, ali ja sam jednostavno takav i mislim da neke krive drine nema smisla ispravljati“, priznao je Hrvoje, a Iva Stasiow komentirala kako joj je žao što se njihov odnos, u koji je ona polagala puno nade, rasplinuo. Silvija i Hrvoje oboje su napisali da odlaze.

Posljednji su pred eksperte sjeli Jeannette i Simon i nagovorili Mateja Sakomana da sjedne između njih. „Malo me strah, ovo je malo preintenzivno za mene trenutačno“, priznao je Sakoman. Jeannete je održala dirljiv govor o svom supružniku u kojem je pronašla svog najboljeg prijatelja, a do suza je dirnula čak i Marka, ali i Deana Pelića. „Ja zahvaljujem svima koji su se potrudili da nas spoje“, zaključila je razdragana Jeannette. „Ne vjerujem ni Simonu ni Jeannete jer oni svoju, kako oni prezentiraju, prijateljsku ljubav izriču kroz romantičnu ljubav u smislu privrženosti i kroz taj intimni romantični osjećaj“, priznala je Iva Stasiow. Simon je zatim poklonio Jeannette prsten što je izmamilo još suza radosnica na njeno lice.

„Bilo je jako puno lijepih stvari - svi zadaci, svaki savjet eksperata, zajedničke večere, pjesma, druženje po stanovima, prepričavanje svih tih tračeva koje ni ne želiš čuti. Na kraju svega ovo će ostati jedna predivna uspomena“, zaključila je Silvija nakon posljednje ceremonije. Ne propustite finalni tjedan pete sezone 'Braka na prvu' od ponedjeljka do četvrtka od 21.10 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

