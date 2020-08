Stomatologinja iz Rijeke ulazi u srpski reality show, a njezina obitelj nije sretna zbog toga

Moniku Horvat iz Rijeke publika je upoznala kao 18-godišnjakinju kada se prijavila u show "Hrvatski Top Model". U showu je rekla da trenira odbojku i da se vidi u svijetu modelinga i zato se odlučila prijaviti. Nakon samo tri emisije oprostila se od ovog showa, a sada se Monika sprema za ulazak u reality show koji uživa veliku popularnost u Srbiji, a riječ je o realityju "Zadruga". Na pitanje zašto se nakon deset godina opet odlučila pojaviti pred televizijskom publikom, sada 28-godišnja Monika iz Rijeke odgovorila je:

- Rekla bih da glavni razlog ulaska i ne postoji. Pristala sam jer mi se činio interesantan i zabavan, iako je jasno da sam se upustila u pravu avanturu. Pristala sam spontano i hirovito jer takva i jesam - rekla je za 24 sata. Mediji u Srbiji prozvali su je dvojnicom Hrvatice Ive Grgurić koja je pobijedila u prošloj sezoni "Zadruge". Monika je predstavljajući se medijima u Srbiji rekla kako je ona stomatologinja te da govori tri jezika i novinari su primijetili kako Monika ima dizajnersku torbu sa sobom pa su je pitali i od čega si može priuštiti tako skupe stvari, od toga što radi kao stomatolog ili od dodatnih poslova, a ona je odgovorila:

Foto: Instagram

- Moj tata zarađuje, tako da od njega zarađujem. Radim svoje poslove sa strane, to je to - izjavila je Monika. Obitelj joj nije oduševljena što ide u ovaj kontroverzni show, ali kaže da su se na kraju ipak pomirili s njezinom odlukom da postane dio ovog showa. - Sumnjam da bi ičija obitelj i bila sretna kad im dijete ode u takvu pustolovinu. S obzirom na to da sam dugo studirala, jer faks stomatologije traje šest godina, a malo sam i produljila, naravno da moji očekuju da radim u struci, a ne da se provlačim pred malim ekranima u realityju. Međutim, kad su se oporavili od šoka i pomirili se s mojom odlukom, sad me podržavaju, kao što su me cijeli život podržavali u svim mojim ‘ludostima’ - rekla je za 24 sata.