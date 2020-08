Nakon posvojenja sina RTL-ov reporter izrekao sudbonosno 'da': 'Nikada nisam bio isključiv'

RTL-ov reporter Boris Mišević proteklog je vikenda još jedom izmijenio bračne zavjete sa suprugom Anom-Mari. Nakon 16 godina braka supružnici su se na ljubav u dobru i zlu obvezali i pred crkvenim oltarom i to nedugo nakon što je njihov dom uljepšao dvoipolgodišnji dječak Aleksandar kojeg su prošle godine posvojili. Uoči samog vjenčanja Mišević je otkrio zbog čega je taj događaj itekako poseban u njihovim životima.

- Ana-Mari i ja poznajemo se nešto dulje od dvadeset godina, a od toga smo 16 u braku. Ta 2004. godina čini nam se jako dalekom i vjerujemo kako je došlo vrijeme da se prisjetimo naših vjenčanih zavjeta, ali da ih ovaj put izgovorimo u crkvi. Taj će događaj biti poseban zato što će mu nazočiti i naš Aleksandar, kojega ćemo sljedeći dan u istoj crkvi i krstiti. Iako nisam praktični vjernik, a moja supruga jest, sretan sam i ponosan što će naš sin imati i Božju zaštitu. Nikada nisam bio isključiv, općenito sam otvorena osoba, tako da sam uvjeren i kako će nam čin vjenčanja, a potom i krštenja našeg sina donijeti samo lijepe trenutke, a time i divne uspomene- kazao je za Story.

Foto: Instagram

O posvojenju je RTL-ov reporter u travnju ove godine progovorio i za Večernji list. – Život nam se promijenio u ovoj godini jer je došao Aleksandar. Bili smo jako uzbuđeni, ali svaki naš strah i nesigurnost je razbio on prvog dana kada je došao kod nas. Toliko je dobar, razigran, veseo, hrabar, normalan i empatičan dječak. Sve je toliko divno da to riječi teško mogu opisati. Odmah se prilagodio i sada, nakon tri mjeseca, imamo osjećaj da smo zajedno oduvijek. Kada se ujutro probudim i vidim ga između nas kako se smije, ništa mi nije teško. Život s njim sada za nas ima tu jednu posebnu razinu divne ispunjenosti nečim što do sada nismo poznavali – kazao nam je tada Boris koji je svim budućim posvojiteljima, ali i onima koji tek razmišljaju o tom činu uputio i jedan savjet. - Ali najbitniji savjet je strpljivost. Bez obzira na duljinu trajanja. Koraka ima puno, ali cilj se mora ostvariti. Moj FB profil je i inače otvoren za sve gledatelje, ali i sve koji mi nešto žele poručiti ili me pitati. I mislim da je naša dužnost da pomognemo svima koji žele posvojiti. Barem savjetom – kaže Mišević.