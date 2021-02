Stanković otkrio tko mu je novi gost i zašto mu je zavidan: Toga se sjetio on, a ne ja

Aleksandar Stanković najavio je na Facebook stranici svoje emisije "Nedjeljom u 2" tko mu je novi gost i otkrio na čemu mu zavidi.

"Zavidim ovom čovjeku što je došao na tako genijalnu ideju da obiđe svijet i u razgovoru sa 120 parova pokuša doznati što je to ljubav. Baš sam zavidan što se toga sjetio on, a ne ja! No dobro. Ujedno se i radujem što ću ga ugostiti u nedjelju i što ćemo sat vremena pričati o tome. Gost Davor Rostuhar. Samo ljubav! Aco Stanković", napisao je. Odabir Rostuhara za gosta izazvao je val oduševljenja kod gledatelja koji su u komentarima napisali:

"Jedva čekam, genijalac. Predobro! Jako zanimljiv lik i ovoj emisiji se baš veselim. Voljela bih ga sresti. Možda bi barem neki od tih parova bili glavni junaci mog ljubavnog romana. Uuu, bravo. Odličan gost i tema za rez od politike."

Stankovićeva emisija dobila je nedavno i novu scenografiju. Ova promjena veliko je osvježenje nakon čak 13 godina, a to misle i pratitelji na društvenim mrežama, od kojih je njih čak 400 lajkalo fotku nove scenografije u prvih nekoliko minuta od objavljivanja.