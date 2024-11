Stanković najavio temu i idućeg gosta: 'Imao je sve, karijeru i novac i slavu i onda se s 26 godina srušio na terenu'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", najavio je kako je idući gost njegove emisije Ivan Gudelj, proslavljeni nogometaš splitskog Hajduka i reprezentativac bivše Jugoslavije. - Imao je sve, karijeru i novac i slavu i onda se s 26 godina srušio na terenu. Život je stao, sporta više nije bilo...prijatelji su se polako razišli. Gost Nedjeljom u 2 nekadašnji igrač Hajduka Ivan Gudelj. Tema emisije: izazovi vrhunskog sporta, napisao je Stanković.

Gledatelji su u komentarima pohvalili izbor gosta i temu. "Sve pohvale za goste, ovo je puno bolje od umišljenih zvjezdica i političara", "Gudelj je bio veličina nogometa u svoje vrijeme", "Dobro je da gosp. Stanković barem nedjeljom nas oslobodi od - politike… Bit će zanimljivo u nedjelju… Ivan je bio sportaš od glave do pete… iskren… pošten, jednostavan…neiskvaren…", "Slušala sam više puta njegovu priču, jako inspirativno. Ima tu ljudsku toplinu, inteligentan čovjek", nizali su se komentari.

U novoj sezoni "Nedjeljom u 2" urednik i voditelj Aleksandar Stanković promijenio je smjer emisije i odlučio je nakon četvrt stoljeća emitiranja okrenuti novu stranicu. – Nakon 24 godine došlo je vrijeme da se promijeni karakter emisije. Nedjeljom u 2 više neće biti politički talk-show. Razgovarat ćemo i dalje o relevantnim društvenim fenomenima, ali bez premijera, predsjednika i Sabora u glavnoj ulozi. Odmak od politike moja je ideja, nitko me nije natjerao na to, ali odlučio sam u drugom dijelu svoje karijere pokušati dati nešto više ovoj zajednici od pukog istjerivanja istine s političarima – poručio je Stanković u prvoj emisiji u kojoj je tema bila "Ljudi koji su ni iz čega stvorili nešto".

"Ne borim se jer sam se umorio, depresivan sam i kupio me Plenković.' To tvrde oni kojima se ne sviđa novi smjer Nu2. Sve je točno osim ovog o depresiji. Otkud sad to? Nisam uopće depresivan jer vidim da su se svi digli na dvije zadnje oko tema valja li nam srednja škola ili ne, valjaju li nam pederi ili ne, valja li nam mržnja ili ljubav, a bile su samo dvije emisije. O. K., teme malo jesu priglupe, al ko što se vidi iz ovog posta, bavljenje glupošću nije mi strano", poručio je na svojem Facebooku urednik i voditelj emisije.

