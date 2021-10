Stanković najavio novog gosta, dio gledatelja oduševljen, a neki negoduju: 'Molim vas, nemojte!'

Voditelj i urednik HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' Aleksandar Stanković na službenoj stranici emisije najavio je gosta koji mu stiže ove nedjelje u emisiju, a to je pulmolog Saša Srića.

"Srića, ili ne? Da, pulmolog Saša", napisao je Aleksandar uz Sašinu fotografiju. Najava gosta i ovog puta izazvala je lavinu komentara gledatelja koji su podijeljeni oko izbora gosta.

Neki nisu krili svoje oduševljenje izborom gosta. "Ne propuštam sriću i inače u životu. Kad god mogu uhvatiti mjehuriće sriće, ja ih hvatam... Pa ću pogledati i Sriću, liječnik je kojeg cijenim", "Odličan gost, svaka čast", "Srića je odličan izbor i zna što govori, izvrstan je u svom poslu", "Podrška doktoru koji govori o temama koje su u okviru njegove struke. Čovjek ne izlazi iz tih okvira za razliku od drugih", "Super doktor i moj doktor! Spasio me dva puta", neki su od pozitivnih komentara.

No, i ovog puta našli su se oni koji nisu oduševljeni Stankovićevim odabirom. ""Prije nesrića", "To je malo prigodno da je baš on pred Dan mrtvih?", "Molim vas, nemojte", "Ovo je stvarno vrh. Pitam se je li možda prvi april, neka skrivena kamera", "Oh, ne! Ja to više ne mogu i neću slušati! Dajte mlade i poticajne ljude kao prije dva tjedna", "Užas. Nakon emisije Hrvatska će dobiti 20.000 novih antivaksera", "Ovoga ću preskočiti", "Odlično za ne pogledati", "Ova emisija je stvarno nisko pala", poručili su neki Stankoviću u komentarima.

VIDEO Squid Games postaje najgledanija Netflixova serija