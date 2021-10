Srbi napali svoju missicu zbog jedne fotografije: 'Karađorđe se okreće u grobu!'

U egipatskom gradu Sharm el-Sheikh održava se svjetski izbor za Miss Intercontinental, a predstavnica Srbije, 21-godišnja Valentina Petrović, jednim je potezom razljutila dio javnosti i medija u rodnoj zemlji. Valentina se fotografirala s missicama Crne Gore, Kosova i Albanije tako da rukama pokazuju znak dvoglavog orla, što je simbol Velike Albanije.

Srbi su na Twitteru i Instagramu osuli drvlje i kamenje na svoju missicu, jer je dvoglavi orao za njih najveća provokacija. Poručili su joj kako hitno treba vratiti doma te da se "Karađorđe okreće u grobu zbog nje". Nakon što je postala svjesna što je napravila, odmah se oglasila i srpska Miss na svom Instagram profilu.

Nasa misica, Valentina Petrovic ( prva sa leve strane ), sa misicama Kosova,CG i Albanije, sa simbolom Velike Albanije 😡😡😡😡 pic.twitter.com/TtJc024mKK — VR - black & white (@Veliborbiancon1) October 26, 2021

"Želim se javno oglasiti u povodu slike koja kruži društvenim mrežama! U naletu euforije zbog zabave, pozvali su me da se fotografiram pa sam velikom brzinom stala pokraj djevojaka i djevojke su mi u euforičnoj brzini namjestile ruke i pokazale kako da stanemo. Nisam imala nikakvu lošu namjeru, to je bio trenutak nepromišljenosti i glupa spontanost. Želim se ispričati pripadnicima svog naroda, narodu s Kosova i Metohije, mojoj tvrtki, mojoj obitelji, koji su zbunjeni zbog nastale fotografije i moje nepromišljenosti i upadanja u zamku zbog tuđe loše namjere. Ja volim i bodrim svoju zemlju i njezine vrijednosti. Naša država je jedini simbol koji nosim u srcu.

Jednostavno nisam razmišljala kada sam to napravila. Jako, jako mi je žao, zato osim duboke isprike, također sam donijela odluku da ću od organizatora tražiti dozvolu da napustim natjecanje i tim činom olakšam sebi trenutačni pritisak koji nosim. Baš se kajem, ali jednostavno se to nepromišljeno dogodilo. Teško mi padaju sve poruke i kritike, ali u pravu ste. Oprostite, nadam se da ćete me razumjeti", navela je Valentina Petrović.

Zanimljivo je da je iste noći kada su missice pozirale s dvoglavim orlom na Instagramu objavljena i fotografija na kojoj poziraju s tri prsta u zraku. Zbog toga su i albanski mediji napali svoju missicu.

