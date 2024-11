Stankica iz 'Gospodina Savršenog' podijelila rezultate napornog treninga: 'Daleko bolji izgled'

Modnu dizajnericu Stankicu Stanojević domaća javnost upoznala je kao natjecateljicu u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni', tijekom kojeg je skupila veliki broj pratitelja na društvenim mrežama. Ondje svakodnevno dijeli novosti iz svog života, a sada se odlučila pohvaliti svojom figurom koju može zahvaliti redovitim treninzima i posebnom režimu prehrane.

Naime, Stankica u posljednje vrijeme izbjegava namirnice koje u sebi sadrže šećer, a pratiteljima je odlučila otkriti još nekoliko tajni dobrog izgleda: - I dalje bez šećera! Energija, san, produktivnost, na kraju i izgled daleko bolji. P.S. redoviti trening, prehrana i akumpuktura o kojoj ću vam više u nekim narednim storijima - najavila je Stanojević putem Instagram priče. Pritom se snimala u dvorani za vježbanje, odjevena u sportsku kombinaciju - bijelu trenirku, pripijenu majicu do pupka i bijele Nike tenisice - dok u jednoj ruci na povodcu drži svog psa. Fotografije možete pogledati u naslovnoj galeriji.

Zatim je podijelila objavu u kojoj pokazuje svoj današnji modni izbor nakon treninga: - Ja kad kažem da volim slojevito oblačenje. Vraćam se polako temi u kojoj sam najbolja - stoji u opisu videa. Oduševljeni pratitelji Stankicu obasipaju komplimentima: - "A jesi zgodna", "Izuzetno zgodna", "Kao Barbie iz stvarnog života", "Kraljica" - samo su neki od komentara na najnoviju objavu.

Podsjetimo, modna dizajnerica i stilistica već više od godinu dana vodi borbu s komplikacijama na licu nakon pogrešno apliciranih filera. Na svom Instagram profilu, na kojem je prati gotovo 70 tisuća ljudi, redovito objavljuje novosti iz svog života, pa je tako sada osjetila potrebu pratiteljima još jednom otkriti kroz što prolazi ovih dana.

Putem storija podijelila je video iz klinike i uz njega napisala sljedeće: - Ima tih dana kad se umorim jer predugo traje, pa plačem jer boli, stežem vrat misleći da će olakšati, umorna sam od bola, jer ne nazirem kraj, a sve od filera koji sam mislila da je dobar, vjerovala da je kvalitetan… Pitajte svoje doktore što misle o Radiant fileru? Što misle oni o kakvoj se to kvaliteti rade? Ako su položili Hipokratovu zakletvu, a jesu, reći će vam istinu, a to je da znaju mnogo pacijenata koji su nažalost prošli kao i ja, a neki i puno gore - napisala je Stanojević koja se pritom i zahvalila: - Hvala svakoj osobi do neba koja mi se javila. Niste svjesni koliko znači podrška - naglasila je Stankica. Iz videa se može zaključiti kako bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog' još uvijek trpi bolove, zbog kojih je pustila i pokoju suzu.

GALERIJA: Stankica iz 'Gospodina Savršenog" podijelila nove patnje s komplikacijama na licu: 'Umorna sam od bola'

Svoje probleme Stankica je s javnosti podijelila početkom rujna, kad je na društvenoj mreži Instagram objavila video koji nikog nije ostavio ravnodušnim. Naime, u videu je vidljivo kako joj je lice poprilično natečeno, a potom je objavila još jedan video te dala naslutiti kako je uzrok njezina narušenog zdravstvenog stanja neadekvatno i nestručno ubrizgavanje filera sumnjivog porijekla.

