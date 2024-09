Stankica iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što joj se dogodilo s licem: 'Agonija se nastavlja'

Bivša natjecateljica RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" Stankica Stojanović na društvenoj mreži Instagram prije nekoliko dana objavila je video koji nikog nije ostavio ravnodušnim. Naime, u videu je vidljivo kako joj je lice poprilično natečeno, a potom je objavila još jedan video te dala naslutiti kako je uzrok njezina narušenog zdravstvenog stanja neadekvatno i nestručno ubrizgavanje filera sumnjivog porijekla.

- Jedan dan iz mog dnevnika koji sam vodila svaki dan. Pričam koliko lijekova pijem i koliko mi je imunitet narušen, koliko cijelo lice boli i temperatura koja ne prestaje. Pokazujem kako otok šeće i svaki dan je drugačiji. Samo jedan dan, a ovakvih imam 365 - napisala je neutješna Stankica koja je čak godinu dana vodila bitku s izgledom svog lica koje je bilo poprilično natečeno. - U narednom periodu moj će sadržaj nekome pokrenuti želudac, a nekome nešto drugo. Odlučila sam podijeliti s vama kroz što sam prolazila godinu dana - prethodno je napisala Stankica ne otkrivajući tko je uzrok njezinu narušenom zdravstvenom stanju.

Sada je pak progovorila za RTL.hr o svemu što se dogodilo. Naime, ona je sada potvrdila kako se radi o komplikacijama na licu nakon aplikacije filera. Na Instagramu je otkrila detalje, odnosno kako ta agonija traje više od godinu dana te kako se radilo o suradnji s tvrtkom koja se bavi medicinskom opremom.

"Poslije dva puta apliciranja, počela sam osjećati bolove, filer je počeo migrirati...", započela je Stankica i nastavila: "Suradnja je bila korektna i nisam mogla pomisliti da će nešto krenuti loše. Ipak, poslije dva puta apliciranja filera, počela sam osjećati promjene na licu i bolove. Filer je počeo migrirati. Prva adresa na koju sam se obratila bile su doktorice koje su radile aplikaciju filera. U tom trenutku sam dobila toliku količinu kortikosteroida i antibiotika da ti to ne možeš zamisliti. Morala sam pod hitno prestati piti jer je moj imunitet bio toliko narušen da sam počela imati nuspojave", rekla je.

"Svi lijekovi koje sam pila apsolutno nisu dugoročno donosili da se moje zdravstveno stanje popravi", naglasila je.

"Agonija se nastavlja. Moje psihičko i fizičko stanje postaje znatno gore. Liječenje sam nastavila samostalno, uz pomoć stručnjaka. Cijeli ovaj proces me jako ograničio u radu, financijski potpuno iscrpio, a fizičko i psihičko stanje se iz dana u dan pogoršava. Moje odsustvo su mnogi primijetili i u ovom stanju u kojem sam se našla je jako teško biti kreativan i praviti neke lijepe stvari koje sutra mogu da posluže kao motivacija nekom drugom", zaključila je.

Podsjetimo, ova atraktivna Banjolučanka pobjednica je posljednje sezone showa "Gospodin Savršeni", a koja je nakon emisije ostala dvije godine u ljubavnoj vezi s Tonijem Šćulcem, odnosno Gospodinom Savršenim.

U studenome prošle godine Toni Šćulac ekskluzivno za Večernji list progovorio je o prekidu dvogodišnje veze sa sedam godina starijom Stankicom Stojanović. – Jedine detalje koje želim reći vezano uz prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu ''Gospodin Savršeni''. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno, da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – kazao je Šćulac.

Odgovorio je i na škakljivo novinarsko pitanje znači li to da želi pronaći Splićanku i je li naučio iz odnosa sa Stankicom da mu ne odgovara veza na daljinu. – U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku i da živimo zajedno. Ali nema smisla ograničavati se zato što ljubav ne bira. Na primjer, sutra se mogu zaljubiti u djevojku koja živi vrata do mene, a mogu i u onu koja živi na drugom kraju svijeta. Mislim da daljina ne bi trebala biti prepreka i ako se zaljubim u neku djevojku koja živi daleko od mene, neću zbog toga reći: „Eh, ništa od toga.“ Malo sam se bio i šalio kada sam dobio ponudu za to radno mjesto u Latviji pa sam rekao: „Ako bi uz to došla i jedna Latvijka i ako bih se zaljubio, možda bih je i prihvatio.“ Kada bi se tako nešto dogodilo da mogu kao i sada putovati i raditi što volim i da još uz to dođe i ljubav, zašto ne – iskreno je rekao simpatični Splićanin koji je zaključio kako s Banjolučankom ne može ostati u prijateljskim odnosima.

– Ne vjerujem u muško-ženska prijateljstva. Po svojem iskustvu i iskustvu mojih bliskih ljudi naučio sam da ako se muškarac i žena puno zbliže, kraju to dovede do emocija, barem s jedne strane. Takav odnos na duge staze nije održiv. Mislim da takva prijateljstva dovedu do veze ili do toga da nije prijateljstvo. Ponavljam, između Stankice i mene nema zle krvi, ali naravno da ne mogu biti najbolji prijatelj s nekim s kim sam bio u vezi – objasnio je Savršeni.