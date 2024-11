VIDEO Komentar poznatog glumca na neugodni susret s kraljem Charlesom postao viralan: 'Ja sam Irac!'

Na londonskoj premijeri dugo očekivanog nastavka "Gladijatora", održanoj u Leicester Squareu, došlo je do zanimljivog susreta koji je izazvao veliku pozornost medija - irski glumac Paul Mescal našao se licem u lice s britanskim kraljem Charlesom III. Događaj je privukao brojne poznate iz svijeta filma i zabave, a posebno je zanimljiva bila interakcija između mladog irskog glumca i britanskog monarha.

Mescal, koji u filmu igra glavnu ulogu Luciusa, kasnije je u opširnom intervjuu za Variety iskreno progovorio o susretu s britanskim monarhom. - To definitivno nije nešto što je bilo na mojoj bingo kartici. Ja sam Irac - tako da to nije baš na listi prioriteta - izjavio je 28-godišnji glumac, diplomatski dodajući kako je ipak bilo "posebno vidjeti kako se Ridleyjev film slavi u tom kontekstu." Glumac je također detaljno opisao atmosferu na premijeri i svoju nervoznu pripremu za susret s kraljem. Video njegovog priznanja ubrzo se proširio internetom, a ožete ga pogledati na poveznici ispod.

Paul Mescal on meeting King Charles: "I'm Irish, so it's not on the list of priorities. But it's an amazing thing for Ridley [Scott] because I know how important that is for him." pic.twitter.com/AR60LJ0V4Z