Slavna glumica promijenila mišljenje: Uručila mu papire za razvod, a sad ga želi natrag!

Glumica Angelina Jolie podnijela je zahtjev za razvod braka od glumca Brada Pitta u rujnu 2016. Oni od tada pokušavaju riješiti detalje svog razlaza, no prema britanskom magazinu The Sun, Angelina je navodno promijenila mišljenje i želi da joj se Brad vrati.

To je otkrio izvor za ovaj tabloid te dodao da Angelina namjerno otežava proces kako bi se pomirili. Brad ipak samo želi da ostanu u prijateljskim odnosima zbog djece i nije zainteresiran za povratak na staro.

- On samo želi da se sve napokon riješi, kaže izvor i napominje: - Sve je to već moglo biti gotovo prije godinu dana, no Angelina zavlači.

Ona trenutno najviše vremena provodi s djecom, dok se s Bradom sastaje u tajnosti. Zajedno imaju šestero djece. Najstariji je 17 godišnji Maddox, a najmlađi su 10- godišnji blizanci Knox I Vivienne.

