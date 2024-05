Najoriginalnija kampanja za Europski parlament? Glavašević najavio nesvakidašnji potez

Najjača oporbena stranka SDP predstavila je u petak u središnjici na Iblerovom trgu svoju koalicijsku listu za izbore za EU parlament. Riječ je o listi koja je kombinacija, prije svega, već dokazanih SDP-ovih europarlamentaraca Biljane Borzan, Freda Matića, Romane Jerković i Tonica Picule te još osmero jakih pojedinaca koji će mandat u EU parlamentu pokušati izboriti na temelju svog imena i prezimena preferencijalnom bitkom, poput koalicijske partnerice SDP-a Dalije Orešković, gradonačelnika Pregrade Marka Vešligaja, kojemu će potpora za SDP jakog Sjevera tu svakako dobro doći, šefa Zagrebačke skupštine Joška Klisovića ili pak bivšeg minista unutarnjih poslova Ranka Ostojića, koji je na desetoj poziciji.

Preferencijalna bitka čeka i aktualnog europarlamentarca Tonina Piculu, budući da je odbio četvrtu poziciju koju mu je Grbin nudio i zatražio i dobio zadnje, 12. mjesto za sebe, očito uvjeren kako i na taj način može do mandata. I izvori iz vrha SDP-a ne sumnjaju kako je upravo Picula kandidat koji će imati najmanje problema nekoga na listi "preskočiti" i na taj način ostati u EU parlamentu.

A ne manjka ni onih u SDP-u koji drže kako bi se s velikim brojem osvojenih preferencijalnih glasova za EU parlament Picula mogao prometnuti i u budućeg kandidata za novog lidera stranke s obzirom na to da nakon EU izbora u SDP-u kreće bitka za novo stranačko vodstvo. Jedan od takvih je i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina koji je nedavno, gostujući na Večernji TV-u, kazao kako je Picula, ako prođe u EU parlament preferencijalno, kandidat za predsjednika SDP-a i da ga uvažavaju i članovi stranke i javnost.

Picula je inače već jednom ušao u EU parlament upravo preferencijalnim glasovima. Bilo je to 2014. godine kada je osvojio rekodrnih 132.792 tisuće glasova, i to na krilima svađe sa tadašnjim predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem, koji ga je bio stavio na peto mjesto na listi. Jedini glas kritike u SDP-u zbog ulaska Zorana Milanovića u netom održane parlamentarne izbore s pozicije predsjednika države mogao se zadnjih dana čuti isključivo od Tonina Picule pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li mu građani i ovog puta to honorirati.

Kandidat za kojeg se može kazati da se namjerava najviše "oznojiti" u svojoj preferencijalnoj bitki je nezavisni Bojan Glavašević. On će najaviti najoriginalniju preferencijalnu kampanju za EU izbore, kako sam kaže, i to sa sloganom "Svakodnevno radim za Hrvatsku". Doznajemo, Glavašević je odlučio kampanju provesti na biciklu, vozeći se od Bruxellesa do Zagreba dva tjedna te će putem preko društvenih mreža progovarati o raznim temama koje su bitne za funkcioniranje EU i pokazivati biračima u Hrvatskoj kako se u EU može živjeti bolje i kvalitetnije. Glavašević na svoju biciklističku turu dugu 1500 kilometara kreće 18. svibnja, a za start je namjerno izabrao Bruxelles te će se voziti prema Zagrebu jer želi promijeniti percepciju o EU parlamentarcima kojima je jedino bitno otići u Bruxelles kada se dočepaju mandata.

Na SDP-ovoj listi za EU parlament nalaze se još i potpredsjednica Foruma žena Sonja Kovač na sedmom mjestu, šefica zadarskog SDP-a Vedrana Mišković na devetoj poziciji i načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić na jedanaestom mjestu.

