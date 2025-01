Slavna diva šokirala prizorima buktinje iz Los Angelesa: 'I moj dom možda gori, molite se za sve nas'

Stravični požar koji trenutačno hara Kalifornijom nanosi sve veću štetu, a broj pogođenih domova i evakuiranih stanovnika raste iz sata u sat. Najteže su pogođena područja u okolici Los Angelesa, uključujući luksuzne četvrti poput Pacific Palisadesa, Beverly Hillsa i Malibua. Požar je do sada progutao više od 510 hektara zemljišta, a vatrogasne službe neprestano se bore s jakim vjetrovima koji dosežu brzine i do 100 kilometara na sat. Pojavile su se i prve glasine o mogućim žrtvama, no službene potvrde još uvijek nema.

Među domovima koji su u opasnosti nalaze se i rezidencije brojnih poznatih osoba iz svijeta filma i glazbe. Glumica Jamie Lee Curtis posljednja je u nizu koja se oglasila na društvenim mrežama. U svojoj poruci izrazila je žaljenje zbog tragedije koja pogađa Kaliforniju te istaknula kako je njezina obitelj na sigurnom. Naglasila je da mnogi njezini prijatelji možda neće imati tu sreću te da bi mogli izgubiti svoje domove. Curtis je apelirala na nadležne da transparentno i pravovremeno objavljuju informacije kako bi pomoć mogla biti usmjerena onima kojima je najpotrebnija.

Vatrogasne službe ulažu sve napore kako bi obuzdale vatrenu stihiju, a pomoć stiže iz okolnih saveznih država poput Colorada, Nevade i Washingtona. Unatoč tome, situacija ostaje kritična jer su resursi ograničeni, a vremenski uvjeti ne idu na ruku gasiteljima. Na pojedinim područjima dolazi do nestašice vode zbog prekomjerne potrošnje, što dodatno otežava borbu protiv požara. Evakuirano je više od 30.000 ljudi, a skloništa su preplavljena stanovnicima i njihovim kućnim ljubimcima. Izvješća ukazuju da su oštećene i neke javne institucije, uključujući škole, dok su ceste zakrčene zbog gužvi izazvanih masovnim evakuacijama. Obitelji su primorane ostaviti sve za sobom i bježati na sigurno.

Stručnjaci ističu kako je ovakva razorna snaga požara rezultat kombinacije klimatskih promjena, sušnih razdoblja i ljudskog djelovanja. I dok vatrogasci neumorno rade na zaustavljanju požara, stanovnici pogođenih područja s nestrpljenjem čekaju vijesti koje bi mogle donijeti tračak nade da će vjetar oslabiti i da će im se omogućiti povratak u njihove domove. Iako službene procjene ukupne štete tek trebaju biti objavljene, jasno je da će posljedice ovog požara biti dugotrajne, kako za okoliš, tako i za zajednice koje su njime pogođene.

