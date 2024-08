Skladatelj Pelaić odgovorio Vlatki Pokos: Nazvala me jako ružnim i pogrdnim imenima

Vlatka Pokos na Instagramu je objavila tekst u kojem se osvrnula na izjave splitskog skladatelja Ernesta Pelaića koji je rekao kako se početkom 90-ih na Splitskom festivalu družio s pjevačicom i voditeljicom te je rekao kako su proveli nekoliko kasnih sati zajedno.

"NIKAD u životu nisam s dotičnim, za kojeg ne znam niti kako izgleda, provela “kasne sate” niti mu se povjeravala o odlasku iz Srebrnih Krila. Prljava insinuacija da je Muc bio nekakav provodadžija je još više degutantna jer je riječ o preminuloj osobi. Muc me tretirao kao mlađu sestru kao i ostali dečki iz grupe i s njima sam provela pet zanimljivih glazbenih godina, ispunjenih putovanjima i smijehom.", napisala je Vlatka u svojoj objavi čiji cijeli sadržaj možete pročitati ovdje. Sada je na njezinu objavu reagirao i skladatelj Pelaić i oglasio se na svom Facebooku.

"Iako sam razmišljao hoću li se javiti na ružan i bespotreban tekst koji je objavila bivša pjevačica Vlatka Pokos na svom Instagramu, a koja se obrušila na mene povodom teksta koji je izašao ovih dana na portalu, i koji je prenesen sa moje Facebook stranice od 5. listopada 2022. godine. Razmišljajući došao sam do zaključka da moram odgovoriti. Nazvala me jako ružnim i pogrdnim imenima i kao takva zaslužuje javni odgovor i to kao blago rješenje u želji da je ne tužim", počeo je svoju objavu i dodao:

"Usput ja sam sretno oženjen već 28 godina, otac i djed dvoje unučadi i trećem na putu. Njen odgovor sam shvatio i kao unošenje nemira u moju obitelj. Iz teksta koji sam objavio na svom FB vidljivo je da je ničim nisam htio omalovažiti ni insinuirati ništa što bi upućivalo na neke eksplicitne konotacije koje se mogu zaključiti samo u konfuznim glavama poput njene. Čak sam odmah nakon što sam pročitao tekst na Portalu objavio demanti onima koji bi ga mogli krivo shvatit, te naveo da nije bilo ništa između nas, što se lako može provjeriti na mom profilu." Napisao je kako se skladanjem bavi 35 godina i redovni je član Hrvatskog društva skladatelja još od 1990. godine, te piše i neke priče koje povremeno javno objavljuje, a radi se uglavnom o sjećanjima na neka lijepa vremena tog njemu nekad najdražeg festivala.

"Jedan od takvih je bio i taj, s obzirom da sam nakon skladateljske pobjede i GRAND PRIX-a sa pjesmom „Kako ću joj reć da varim“, odlučio da više neću sudjelovati na njemu. Gđa Pokos očito bolesno željna medijske pažnje, a koju ima zahvaljujući skandalima koje sama stvara, i taj benigni tekst je pokušala predstaviti problematičnim, a pri tom nije birala riječi. Usput sve što je napisala bila je laž i kleveta.Nazvala me predatorom koji ima mokre snove, istaknuvši da je tada imala samo 19 godina a što je uvidom u njenu biografiju vidljivo da je i to lagala jer je tada imala 24 godine, a ja 25. Za mog dragog prijatelja Muca insinuira da sam ga nazvao provodađijom, što mi ni u kom trenutku u životu ne bi palo na pamet. Volio sam Muca jako, a i ne znam tko nije. Iznimna osoba i izniman glazbenik.

Moje i Mucove priče o njoj i meni su bile naša interna šala, nimalo zlonamjerna, jer smo mu očito oboje bili dragi, žalosno je što i njega, sada već pokojnog uvlači u svoj prljavi tekst. Gospođo Pokos, da ste jedina žena na svijetu, ni tada ni danas ne bih poželio biti sa vama. Žao mi je što vam to moram reći, ali kriteriji su mi takvi, niste moj tip. Nadam se da ćete negdje u dubini sebe shvatiti da ste pogriješili i javno mi se ispričati jer ja za tekst i naslov koji je izašao na Portalu niti sam kriv, niti sam odgovoran", poručio je na svom Facebooku Pelajić.

