Sjećate li se zavodnice Helge iz kultne serije 'Allo, allo'? Sada ima 73 godine i ovako izgleda

Serija "Allo, Allo" jedna je od najpopularnijih serija BBC-a koja se emitirala od 1982. do 1992. godine i imala je 85 nastavka. Autori serije su David Croft, koji je također skladao čuvenu glazbenu temu serije, i Jeremy Lloyd, koji je pisao skečeve za razne britanske komedije. Šarolika lepeza likova pojavljuje se u ovoj seriji čija se radnja odvija za vrijeme Drugog svjetskog rata, a središnji lik je vlasnik kafića Rene. Njegov kafić služi kao skrovište dvojici hrabrih ali priglupih oborenih britanskih pilota. René je primoran raditi za Pokret otpora inače će biti ubijen zato što poslužuje Nijemce u svom kafiću...

Među likovima koji su nasmijavali gledatelje bili su i Helga Geerhart i Herr Flick. Helga, koju je odlično utjelovila Kim Hartman, bila je poznata po tome što se voljela razodijevati i pokazivati svoje seksi donje rublje, a najčešće je to radila kako bi zavela Herr Flicka, koji je bio poznat po specifičnom hodu i tome što je u svakoj rečenici koristio pridjev gestapovski. Helgu je utjelovila britanska glumica Kim Hartman (73) koja je kao mala maštala o tome da bude znanstvenica, ali nakon što je u školi gledala probe za jednu predstavu zaljubila se u glumu. - Nitko u mojoj obitelji nije se bavio glumom, ali srećom moji roditelji su prihvatili moju želju da upišem glumu i bili su mi velika podrška - rekla je Kim u jednom intervju.

Foto: Profimedia

- Igrala sam u brojnim predstavama s kojima smo gostovali po cijeloj zemlji. Ali nakon što sam postala mama odlučila sam više prihvaćati uloge u televizijskim reklamama kako bi mogla biti više kod kuće s djecom. - ispričala je i otkrila kako je dobila posao u seriji "Allo, allo". - Producenta i redatelja Davida Crofta poznavala sam godinama i pisala sam mu kako tražim posao. Odgovorio mi je, pitajući me kakav je moj njemački naglasak, jer je baš tada počeo zajedno s Jimmyjem Perryjem pisati ’Allo ’Allo! i mene je vidio u ulozi Helge. Nije znao da je moja obitelj porijeklom iz Njemačke i jezik mi nije bio nepoznanica. - prisjetila se jednom prilikom glumica.

– Helga je bila ambiciozna i htjela je biti Hitlerova djevojka ili čak špijunka u stilu Mate Hari. No, kao i svi Nijemci u seriji, nije bila sposobna za takvo nešto. I Helga i ja voljele smo glumiti seks-simbol. Bilo je zabavno i opuštajuće – rekla je jednom Kim. S Richardom Gibsonom koji je glumio Herr Flicka godinama je u kazalištima diljem Europe izvodila skečeve i na pozornici su pričali o svojim karijerama. Kim je u braku s glumcem Johanom Nolanom, s kojim ima sina Toma i kćer Mirandu.