Predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji mladih glazbenika, a evo gdje ćemo ga opet gledati

Sedam godina prošlo je otkako je mladi Marko Martinović oduševio Europu svojim izvanrednim talentom. Tada je imao svega 14 godina i predstavljao je Hrvatsku na Euroviziji mladih glazbenika u Kölnu. Prvi je koji je na tom natjecanju klasičnu glazbu svirao na tamburi. Danas studira na Akademiji, ima 20 godina i stiže u 'Superstar'.

Divna sjećanja na sudjelovanje na Euroviziji mladih glazbenika Marko Martinović ima i danas - iako je malo nedostajalo da nikad ne ode na natjecanje u Köln. "U sklopu izbora predstavnika za Euroviziju se biralo sedam kandidata od svih prijavljenih iz Hrvatske. Nakon audicije, ja sam bio odabran u tih sedam ljudi. Iskustvo je bilo svakako neočekivano jer sam bio najmlađi prijavljeni, imao sam 14 godina, a čak sam skoro bio i diskvalificiran prije samog natjecanja zbog premalog broja godina, da bih na kraju bio izabran za predstavnika Hrvatske", prisjeća se tih dana Marko.

Već tada, sa 14 godina, student iz Novske ostvario je veliki dio svojih glazbenih snova. No, bio je to tek početak. "Predstavljanje Hrvatske na Euroviziji mladih glazbenika mi je jedno od najvećih iskustava u životu i rado bih to ponovio. Sam nastup pred milijunskom publikom je bio ostvarenje snova", kaže Martinović. Pred njim je sada i predstavljanje brojnim gledateljima RTL-ovog glazbenog spektakla 'Superstar'.

"Na 'Superstar' sam se odlučio prijaviti jer želim pokazati ljudima kako ja stvaram i izvodim glazbu. Želim da više ljudi vidi što mogu. Ljubav prema tamburi otkrio sam u prvom razredu osnovne škole, kada sam se krenuo baviti glazbom. Imao sam nekakvu mladu strast prema glazbi općenito, a onda se tu igrom slučaja našla tambura", dodao je Marko. Podrška obitelji nikada nije izostala. "Rado me gledaju na nastupima i potiču da i dalje radim na tome. Život sam odlučio posvetiti glazbi općenito, a tambura će sigurno biti tu cijelo vrijeme. Rado bih tamburu doveo do svjetskih pozornica, što sam jednom uspio s Eurovizijom. Najveća želja od djetinjstva mi je solistička glazbena karijera na velikim svjetskim pozornicama".

Na putu prema ostvarenju želja našao se studij tambure na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. "Ove godine završavam preddiplomski studij, a upisujem četvrtu godinu. Jednog dana vidim se na pozornici pred 150 tisuća ljudi, gdje svi skupa pjevamo i stvaramo najkvalitetniju moguću glazbu". Na putu prema ostvarenju snova Marko stiže i u 'Superstar', gdje će sve što zna pokazati pred stručnim žirijem, ali i brojnim gledateljima showa.

'Superstar' i ove godine donosi talentiranim natjecateljima priliku da osvoje nagradu od 50 tisuća eura te ostvare svoje glazbene snove. Kome će prijava na 'Superstar' promijeniti život, doznat ćemo već ove jeseni - 'Superstar' će na RTL donijeti najraskošniju televizijsku zabavu!

