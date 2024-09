Znate ga kao člana 4 Tenora, a sada je započeo solo karijeru! Prva pjesma osvojila je publiku

Ovogodišnje Večeri dalmatinske šansone privukle su puno pozornosti, a na ovoj pozornici imali smo priliku upoznati i još jedno novo lice. Riječ je i Filipu Hozjaku, glazbeniku koji je mnogima već dobro poznato lice. Naime, Filip je član 4 Tenora, a sada je krenuo u svoju solo karijeru. Ovaj potez za njega je bilo ostvarenje dugogodišnjeg sna, a ovaj trenutak i pjesma "Obale dvije", s kojom se predstavio, bili su pravi. "Osjećaj ponosa svakako prevladava, no svjestan sam da je ovo tek mali kotačić u znatno kompleksnijem mehanizmu koji se upravo zakotrljao. Sad tek počinju oni pravi izazovi, ali vjerujem da sam spreman za njih", kaže Filip o početku karijere te dodaje da je prije nastupa u Šibeniku imao tremu, no ona je nestala čim je stao na pozornicu.

"Osjećaj je bio fantastičan, pogotovo nakon primanja nagrade za najbolji tekst", istaknuo je glazbenik te otkrio da Šibenik i ovaj festival imaju posebno mjestu u njegovu srcu. "U Šibeniku se 2018. godine zakotrljala moja pjevačka priča samim pojavljivanjem na Dalmatinskoj šansoni u večeri retrospektive gdje sam s kolegicom Vlatkom Burić izveo čuveni duet "Vivo per lei". Nakon par mjeseci ušao sam u sastav 4 Tenora, a nekoliko puta smo osvojili 1. nagradu publike na festivalu. Uz to svakako moram spomenuti cijeli niz rasprodanih koncerata na Tvrđavi sv. Mihovila. Da, ta ljubav između Tenora i šibenske publike je javna i slobodno mogu reći da sam sretan što je i moja solo priča počela upravo ovdje u Šibeniku", ističe Filip te dodaje da je na pjesmi "Obale dvije" radio s tekstopiscem Nikolom Kristićem, a da pjesma govori o situaciji kada se mora birati između srca i razuma.

Osim Nikole, čiji je tekst i nagrađen u Šibeniku, glazbu je skladao Bruno Krajcar, a aranžman potpisuje Saša Miočiċ. Videospot je radio Igor Ivanović. "Spot smo snimali na nekoliko lokacija, a velika mi je čast što je u spotu glavna protagonistica Edita Misirić Vrkljan koja je svojom pojavom ovaj spot podigla na još veću razinu", ističe pjevač te dodaje da je presretan reakcijama publike koje dobiva.

No, za sve obožavatelje 4 Tenora treba istaknuti da Filip time što je odlučio krenuti solo vodama ne prestaje raditi s ovom grupom, baš poput i ostalih članova koji su mu velika podrška. "Stalno su slali poruke podrške. Ðani me čak i nazvao prije samog nastupa i dao par natuknica o tome što šibenska publika najviše voli i cijeni", kazao je Hozjak koji uz ovo ima i još jedan angažman, a to je onaj u ansamblu Kazališta Komedija na što je izrazito ponosan. "U ovoj sezoni spremamo novi mjuzikl "Les Misérables", naravno tu je neizostavna "Jalta, Jalta", svjetski poznata rock-opera "Jesus Christ Superstar" u kojoj tumačim naslovnu ulogu Jesusa, kao i "Ljepotica i zvijer" koju izvodimo u KD Vatroslav Lisinski", otkriva Filip što nas čeka, ali i što voli raditi u slobodno vrijeme. "Kuhanje je zapravo nešto što me najviše opušta. Volim vrijeme provoditi u kuhinji i spremati razna jela. A sport je također jedan od ispušnih ventila. Ranije je to bio nogomet, a sada su to odbojka na pijesku i tenis", otkriva glazbenik.

