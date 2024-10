Sjećate li je se? Oduševila je Severinu i Niku Turković, a sada se ponovno vraća u show

Talentirana Ema Durić oduševila je gledatelje 'Superstara' u prvoj sezoni, kada je sa svega 18 godina otpjevala sevdah. Oduševila je tada Severinu i Niku Turković, no Tonči je bio nešto kritičniji. Ipak, Ema je dogurala u najboljih 40 kandidata 'Superstara', a u drugu sezonu showa vraća se, kaže, zrelija, spremnija i mudrija.

Sarajka Ema na 'Superstar' se odlučila ponovno prijaviti nakon što je prošle godine imala predivno iskustvo, upoznala brojne divne ljude i osjetila, kaže, potporu koja ju je inspirirala. "Vratila sam se i u drugu sezonu jer sam željela nastaviti s razvojem svog talenta i ponovno doživjeti tu jedinstvenu energiju koju to natjecanje pruža. Svaka sezona nosi posebne izazove i prilike, a ja sam željela rasti kao umjetnica", priča Ema.

Prošle je godine u showu došla do top 40, a ove godine se, ističe, pripremila ozbiljnije. "Zrelija sam, spremnija, mudrija, s još jačom željom da pokažem ljudima svoju pravu osobnost. Mislim da su mi ove osobine, s novim iskustvima i samopouzdanjem, velika prednost u odnosu na prvu sezonu", dodaje djevojka.

Glazbom se počela baviti spontano, otkriva, zbog ljubavi prema jednoj televizijskoj seriji. "Bila je to inspiracija da počnem svirati klavir, a zatim sam izrazila želju za baletom. Usto, moja učiteljica iz glazbene škole primijetila je da pjevam na satovima, što je dodatno potaknulo moj interes za glazbu", priča Ema. Njezin talent prepoznala je i majka, koja je pronašla idealnu školu u kojoj će razvijati Emin glumački i glazbeni talent. "Upisala sam tu školu i tamo sam doživjela najljepše trenutke svog života. Iako sam paralelno završavala osnovnu glazbenu i redovnu školu, ljubav prema glazbi i želja za napredovanjem nikada mi nisu dopuštale da odustanem. Taj put me odveo do srednje glazbene škole u Sarajevu, gdje sam se specijalizirala za solo pjevanje, a moja priča o glazbi tu se nastavlja", otkriva Ema. Upravo je majci posvetila svoj nastup na 'Superstaru'.

"Ona je moja najveća podrška na cijelom svijetu, sa ocem i bratom. Ona je zaslužila toliko više, i moj cilj je da kroz godine postanem osoba na koju će moći biti ponosna. Želim da jednog dana može reći: "To je moja Ema! Bravo, ljubavi, uspjela si!" Osim toga, želim biti ponosna sama na sebe, ali još više želim učiniti svoje roditelje ponosnima. Oni su dali sve za mene i mog brata, a mama nam je, s obzirom na to da otac radi daleko, bila i majka i otac i sestra, sve što smo trebali za sretno djetinjstvo. Ovaj nastup je samo mali znak zahvalnosti za sve što je učinila, a zaslužuje još stotinu takvih priznanja. Bez nje, ne bih bila ovdje gdje jesam danas", emotivna je djevojka.

GALERIJA Ema Durić se vraća u Superstar

Velike planove ima i za budućnost. Želja joj je, ističe, da svaki njezin nastup bude odraz njezine ljubavi prema glazbi i način da se zahvali majci na svemu što je za nju napravila. "Želim i inspirirati druge te se nadam da ću svojim uspjesima jednog dana biti dokaz da se trud isplati", otkrila je Ema. Slobodno vrijeme, kaže, najradije provodi sama, uživa u Sarajevu. "Živim u Sarajevu, gradu koji za mene ima posebnu dušu, i uživam u mirnim trenucima uz kavu na Baščaršiji. To mi je pravo odahnuće, gdje mogu uživati u ljepotama svog grada, a svaki korak donosi novu inspiraciju. Također, volim provoditi vrijeme u prirodi, što mi pomaže da se opustim i napunim energijom. Samoću ne smatram negativnom; naprotiv, ona mi omogućava da bolje upoznam sebe i svoju srž", zaključuje ponosna Sarajka.

U 'Superstar' stiže i u drugoj sezoni, a hoće li proći u daljnje natjecanje, pogledajte u subotu od 20.15 sati na RTL-u!

