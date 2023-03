Sjećamo ga se kao televizijskog bucka, a Manny iz 'Moderne obitelji' sad izgleda potpuno drukčije

Rico Rodriguez (24), glumac koji se proslavio ulogom Mannyja u popularnoj humorističnoj seriji "Moderna obitelj", pojavio se na premijeri filma "Shazam! Bijes bogova" u Los Angelesu, a mnogi su se iznenadili kako "mali Manny" izgleda danas. I dok ga se mnogi još sjećaju kao preslatkog televizijskog bucka Mannyja Delgada, kojeg je glumio u 11 sezona popularne serije, od 2009. do 2020. godine, Rico je danas muškarac s bradom i poprilično neobičnom frizurom.

Rico je postao dio serije "Moderna obitelj" kada mu je bilo samo 10 godina, a iako je i prije ove humoristične serija imao neke uloge, ova ga je proslavila i otvorila mu vrata Hollywooda. Time časopis 2014. godine uvrstio ga je na popis "25 najutjecajnijih tinejdžera" zbog toga što je zarađivao i do 125 tisuća dolara po epizodi. O svojem liku i njegovim mudrostima u seriji Rodriguez je 2012. objavio i knjigu ''Reel Life Lessons... So Far''.

Danas bi ga na ulici rijetko tko prepoznao, a tako je bilo i na premijeri filma.

Rodriguezu gluma nije bila zanimljiva do 2006. godine kada je njegova sestra počela glumiti, nego je želio biti kuhar u NASCAR-u koji će otići na Mjesec. Osim u Modernoj obitelji, imao je epizodne uloge i u serijama 'Hitna služba' i 'Reži me' te cameo ulogu u filmu 'Muppeti'. Iako mlad, glumac je već zaradio veliku količinu novca. Prvih sezona u 'Modernoj obitelji' zarađivao je po 75.000 dolara po epizodi, da bi se kasnije njegova plaća popela na 125.000 po epizodi. Njegova je neto vrijednost oko 12 milijuna dolara. Zato ga je časopis Time još 2014. godine uvrstio na listu '25 najutjecajnijih tinejdžera'. Uz svoj glumački rad, on je 2012. godine objavio i knjigu 'Reel Life Lessons… So Far' u kojoj govori o Mannyjevim životnim mudrostima iz serije.

Podsjetimo, Rodriguez je u seriji 'Moderna obitelj' tumačio lik dječaka koji u ovu neobičnu obitelj dolazi kao posinak najstarijeg člana obitelji Jaya. U ovoj je obitelji odnose teško objasniti jednom riječi, a osobnost likova još teže. Ricov lik u seriji također je kreativan te mu je glavna zanimacija kazališni rad te u obitelj donosi svoju povremenu nesigurnost, ali i novo viđenje problema i rješenja istih.

