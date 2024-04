Faris Pinjo zapjevao s Gazdama i odnio pobjedu: 'Tako mi je lijepo bilo s njima se družiti i nastupiti'

Prošlog tjedna gledatelje showa 'Tvoje lice zvuči poznato' do suza je nasmijao kad se pojavio kao Raffaella Carra, a ove nedjelje Faris Pinjo na potpuno novi način šarmirao je publiku i žiri. Uz vješto imitiranje glasa i stasa glavnog vokala grupe Gazde – Marka Bujanovića, Faris je imao priliku na pozornici ugostiti članove benda i s njima izvesti hit 'Još i danas zamiriši trešnja'. „Kao ja prije trideset godina“, komentirao je Marko nakon nastupa Farisovu transformaciju. „Kad pjesma ima dušu, onda ona traži izvođače koji imaju dušu. Ti si donio dušu i prenio si ono što oni rade godinama i mislim da je to jedna od rijetkih pjesama koje su nama svima ušle u dušu, ne samo tebi. Zaista me pogodilo emotivno, svi jako volimo tu pjesmu i hvala ti na ovome Farise“, poručio je Enis. Na samom kraju emisije, bodovi kandidata prevagnuli su Farisu u korist. „Divan je osjećaj i lijepo je. Drago mi je da sam pobijedio bodovima kolega i drago mi je što ću zapamtiti ovaj trenutak – Gazde su bile tu i tako mi je lijepo bilo s njima družiti se i nastupiti“, istaknuo je pobjednik.

Antonia Dora Pleško rekreirala je popularnu baladu planetarno popularnog benda Guns 'N' Roses te se u ovoj epizodi pojavila kao Axl Rose. Zajedno s plesnom trupom, scenskim nastupom uprizorila je svadbu iz spota pjesme 'November Rain', a na pozornici se u ulozi svećenika pojavio i glumac Velimir Čokljat kojega su gledatelji Nove TV imali priliku gledati i u omiljenoj seriji 'Kumovi'. „Mene si vratila u prošlost, bila si fenomenalna, ne znam kako si uopće uspjela dobiti tu rašpu u glasu, tu boju koju si iznijela. Što se mene tiče – moj naklon do poda“, oduševljena je bila Minea.

Lik i djelo domaće glazbenice Danijele Martinović na pozornicu TLZP-a donio je Luciano Plazibat duhovitom interpretacijom pjesme 'Marke nemam' i zabavnim scenskim nastupom. „Nije ti bilo lako ovo napraviti, ali ti si to napravio zbilja... dao si svoj apsolutni minimum i to se vidi i to će se vidjeti kod ocjena“, šaljivo je poručio Goran te dodao: „Bez obzira na sve, bio si fantastičan.“

Kao slavni hrvatski tenor Vice Vukov pojavio se Tomislav Marić ToMa koji je izveo izvornu zagorsku pjesmu 'Suza za zagorske brege' i time potpuno oduševio sve prisutne. „U dušu si me dirnuo ToMa. Inače kad god traje nastup uvijek mi nešto komentiramo i govorimo, a toliko smo bili pažljivi, toliko smo te slušali. Ovo je bilo dirljivo, bilo je dostojanstveno, prelijepo i bilo je veličanstveno“, poručio je Mario, dok je Minea dodala: „Vjerujem da će sada moj tata i cijela njegova zagorska strana biti ponosni i sretni da je jedan Bosanac na ovakav način iznio zagorsku pjesmu!“

Antonija Šola izvela je pjesmu 'Don't Go Yet' megapopularne pjevačice i glumice Camile Cabello za koju joj je Minea poručila: „Ovo je do sada najbolja scenska izvedba. Izgledaš spektakularno. Vidim da si ti uživala u ovom broju i dala maksimum od sebe, pa si nam time donijela veselje u studio.“

Još jedno eurovizijsko izdanje na pozornicu je donijela Mia Negovetić pretvorivši se u Hari Mata Harija. Rekreirala je njegov nastup iz Atene izvevši pjesmu 'Lejla'. „Meni je ovo samo još jedanput pokazalo Mia kakva si ti vokalistica i kako si velika pjevačica jer svaka tvoja transformacija dosada je bila jako, jako blizu originalu i ja ti moram na tome čestitati. Hari Mata Hari ima glazbu na kojoj sam ja odrastao i to je meni jedna od njegovih najdražih pjesama, a ljubav i emocija su valjda jedine stvari na svijetu koje ne treba objašnjavati i tražiti im razloge“, poručio je Mario.

Foto: Nova TV

Australska kantautorica Sia, poznata po skrivanju lica kosom, dobila je rekreaciju i u TLZP-u. U njezin lik ušla jete vješto iznijela pjesmu 'Unstoppable'. „Svaka čast, vidi se da si mnogo radila, iako to sad izgleda statično, tu se vidi jedan ogroman rad i svaka čast na tome“, poručio je Enis.

Osim što je apsolutno oduševio ulogom Bonnie Tyler, Alen Bičević je nakon nastupa s ostalim kandidatima napravio i skeč u studiju te glumio članove žirija. „Inače nisam ljubitelj Bonnie, ali odsad si mi je približio pravo. Zaista imaš taj glumački dar i nemamo tu što dodati“, istaknuo je Enis, a Mario je za kraj dodao: „Alen Bičević je otkriće ove emisije, Bravo Alene!“

