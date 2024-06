Simona Mijoković se požalila: 'Jako malo je onih koji žele komunicirati i privatno i javno'

Majka petero djece i nekadašnja manekenka koja je definitivno bila pravi sinonim za showbiznis – Simona Mijoković, nekadašnja Gotovac, aktivna je samo na društvenoj mreži Facebook, a ondje ponekad podijeli i neki detalj iz privatnog života. Tako je u ponedjeljak objavila predivnu fotografiju koja je oduševila mnoge. Dobila je pohvale na račun svojeg mladolikog izgleda dok je na torti puhala svjećice s brojevima četiri i nula, odnosno 40. U četvrtak je objavila i fotografije s proslave, a napisala je i poduži status u kojem je zahvalila svima koji su joj čestitali.

- Dragi prijatelji, hvala od sveg, sveg srca svima tko mi je čestitao rođendan. Kažu mi često neke prijateljice : 'kako ti se da odgovarati na "tolike" poruke? - DA mi se, s svom ljubavlju i pažnjom darujući vrijeme isto kao što si i druga duša našla vrijeme i ljubav da mi pošalje poruku - započela je Simona.

- Često kad nekim svojim prijateljicama, poznanicama nešto komentiram, većinom ne dobijem poruku natrag, možda naljepnicu ili ti ga 'like'. Nekad napišu. Ali jakooo malo je duša onih koje vjerno čuvam, koje znaju i žele komunicirati i privatno i javno. Zato sam mome malom srcu rekla da ću uvijek biti ' ta' koja će se trudit odgovarati, koja će se truditi tom nekome pisati... nekada mi možda ne uspije i oprostite mi na tome ,nekada možda nekome i ne odgovorim isto mi oprostite. Ali svim srcem trudim se - poručila je Mijoković.

VEZANI ČLANCI:

- Vjerujte mi da većinom od svog odmora uzmem, kad su cure u vrtiću, Joshua u školici, Michael spava, ja ' umjesto ' da odmaram / spavam, od srca se družim onda sa vama ovdje ili na WP. Jakoo puno poruka ostalo mi koje nisam ( još) uspjela odgovoriti, možda na neke neću moči jer ih je zaista jakoooooo puno. Ali obećavam vam svim srcem da ću vas sve prikazati na svetoj misi - umirila je pratitelje kojima nije stigla odgovoriti na poruku slavljenica.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Bila je mnogima omiljena bucka, danas ima 55 godina i nikad nije bila mršavija

- Evo malo sličica s rođendana, iako nedostaje ona najljepša s mojim najljepšim darovima - djecom. Tu sliku ne djelim javno i čuvam kao biser. Hvala svim mojim prijateljima, mami , bratu i Tei i kumčetu koji su došli iz Zagreba, tati i Maji braći Lovri i Bruni koji nisu mogli doci ali su me iznenadili predivnim poklonima. Hvala mojoj Magdaleni , Ruži, Ružici, Ivi , ( svim njihovim muževima mojoj susjedi babi Ruži , i mom ljubljenom mužu , mojoj dječici što me ljube takvu kakva jesam, što me prihvaćaju takvom kakva jesam - dodala je.

- Vjerujem , ufam se i ljubim ovu posebnu 40 godinu u kojoj je Gospodin u Njegovoj Svetoj Volji i Providnosti pripravio puno toga.. Veliki zagrljaj od mog srca i obilje obilje obilje Božjeg blagoslova svima. Hvala Ti Isuse što si me stvorio. Hvala Ti Isuse što si mi oprostio grijehe kojih se više ne spominješ i u Svom milosrđu i pravednosti i Učinio sve novo! - zaklučila je Simona.

VIDEO Maja Šuput koncert zapalila kombinacijom, ispod haljine nazirao se crni grudnjak