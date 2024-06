Na utakmicu Hrvatske i Španjolske dolazi i Kim Kardashian, pogledajte koliko je platila luksuzne lože

Reality zvijezda Kim Kardashian stiže na Euro. Karte je nabavila već početkom godine, a dan prije putovanja u Njemčku viđena je na večeri u Los Angelesu u opuštenom izdanju. Kim je osigurala karte za utakmicu Španjolske i Hrvatske u Berlinu danas te za susret Engleske i Srbije sutra. Navodno je potrošila više od 230 tisuća eura za luksuzne lože.

Dok se sinovi Psalm i Saint raduju što će moći navijati za svog najdražeg nogometaša Harryja Kanea, navijači Arsenala nisu oduševljeni time zbog navodnog prokletstva koje dolazi sa slavnom influencericom.

Naime, svi klubovi za koje Kim dođe navijati, izgube utakmicu. Arsenal je tako lani na jedanaesterce izgubio od Sportinga i ispao iz Premier lige. Nezadovoljni domaći navijači naknadno su je preklinjali da nikada više ne dođe na stadion Emirates, pišući da je prokleta, ukleta, da gdje dođe donosi lošu vibru i da zbog njezina prokletstva domaća momčad, ujedno i favorit - izgubi.

U prilog ovoj teoriji ide i poraz PSG-a od Rennesa nekoliko dana nakon dramatičnog Arsenalova poraza. Nevjerojatan domaći rekord pariškog kluba PSG-a ovim porazom je iznenada prekinut, što je šokiralo nogometne zvijezde tog kluba poput Lionela Messija i Kyliana Mbappéa. Radi se o prvom porazu PSG-a na domaćem terenu nakon 715 dana.

Društvene mreže su nakon toga planule, a Lorraine Kelly, škotska televizijska voditeljica, inače velika navijačica Dundee Uniteda, u šali je rekla: - Ne dolazi! Kim, znam da želiš, ali ne dolazi. Tog stava bio je i škotski izvjestitelj Ross King: - Otišla je u Pariz vidjeti PSG i njihovu utakmicu i trebala se susresti s Mbappéom i svim zvijezdama te skupine i izgubili su 2:0.

- Osobno ne želim da dolazi na škotske stadione. To je to. Kim, sorry draga, sve je meni jasno, znam da si sad 'zabrijala' na nogomet, ali na utakmice u Škotskoj da nisi došla - rekao je King. Tada su se javili njegovi pratitelji koji su pisali komentare u kojima su govorili o samom prokletstvu. - "Kardashian prokletstvo, kad god navija za nekoga, oni izgube", "Prokletstvo Kim Kardashian je stvarno. Tko je njezina sljedeća žrtva?" - bili su neki od komentara.

