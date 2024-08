Shrvana Mariah Carey doživjela je veliku obiteljsku tragediju: Na isti dan umrle su mi mama i sestra

S puno boli i tuge, shrvana pjevačica Mariah Carey objavila je kako su u istom danu preminule njezina majka i sestra. U izjavi za TMZ Carey je potvrdila vijest da su njezina majka Patricia i sestra Alison umrle istog dana prošlog vikenda. “Srce mi je slomljeno zbog gubitka majke prošlog vikenda. Tragično, moja sestra je također preminula istog dana,” rekla je Carey.

“Osjećam se nevjerojatno blagoslovljenom što sam provela posljednji tjedan s mamom prije nego što je umrla. Duboko cijenim ljubav, podršku i poštovanje prema mojoj privatnosti tijekom ovog za mene teškog vremena", poručila je pjevačica u svojoj izjavi u kojoj nije otkrila uzrok smrti ni majke ni sestre. Carey je pisala o svojim odnosima s Patricijom i Alison u svojim memoarima "The Meaning of Mariah Carey" koje je objavila 2020. godine.

Carey je o svojoj majci napisala: “Naš odnos je priča o izdaji i ljepoti. Ljubavi i napuštenosti. Odricanju i opstanku. Nekoliko puta sam se oslobodio ropstva, ali postoji oblak tuge za koji sumnjam da će uvijek lebdjeti nada mnom, ne samo zbog moje majke, već i zbog našeg kompliciranog odnosa i svega što se tijekom godina dogodilo.” Njihov odnos je između ostalog opisala i kao "bodljikavu vezu ponosa, boli, srama, zahvalnosti, ljubomore, divljenja i razočaranja. Komplicirana ljubav veže moje srce za majčino.”

Njezina majka Patricia je također bila pjevačica i zadnji put su zajedno nastupile 2010. godine kada su otpjevale duet s pjesmom "Queen of Christmas" kao dio ABC-jevog božićnog specijala "Mariah Carey: Merry Christmas to You". Svoju sestru Alison Carey u svojim memoarima opisuje kao "najbriljantniju i krhku osobu koju je ikada poznavala" i svoju je stariju sestru smatrala odgovornom što ju je u mladosti izložila drogama. “Velike sestre bi te trebale štititi, a ne podvoditi”, napisala je Carey. Nakon objavljivanja memoara, Alison je tužila svoju sestru za emocionalnu bol.

