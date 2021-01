Sestra joj je poznata po skandalima, a sada se i ona skinula i pozirala gola

Sestra američke pjevačice Miley Cyrus, Noah Cyrus, predstavila je svoj novi singl "All Three", za koji je snimila i videospot. No, videospotom ova je mlađa inačica sestre Miley iznenadila sve.

Foto: profimedia

Naime, u videospotu pozira razgolićena u kadi, a u nekim scenama pozira u crnom mrežastom, ali i prozirnom odjevnom predmetu kojim se pokrila po razgolićenom tijelu, a bradavice je prekrila crnom folijom.

Foto: profimedia

Noah Lindsey Cyrus američka je pjevačica, kantautorica i glumica. 2016. godine objavila je svoj debitantski singl "Make Me", na kojem se pojavljuju vokali iz 'Labrinta'. Cyrus je peto dijete Billyja Raya i Tish Cyrus, a najmlađa je braća i sestra Tracea, Brandi i Miley Cyrus.