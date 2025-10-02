Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, kako voli da je oslovljavaju i često to ističe ako se netko drzne obratiti joj se djevojačkim prezimenom, uspjela je u nečemu što se činilo nemoguće. U sedam godina pošlo joj je za rukom od glumice iz B lige postati najomraženijom osobom na svijetu. I jako, jako poznatom. U početku, kada su tek objavili zaruke, princ Harry i Meghan pobrali su simpatije svih, u nju se gledalo kao u svježi zrak u ustajalim običajima kraljevske obitelji. Javnost je bila oduševljena što u Buckinghamsku palaču dolazi "obična" žena, još k tome Amerikanka, i to s propalim brakom iza sebe. Činilo se da se palača modernizira i ulazi u novo doba. Kraljica ju je objeručke prihvatila, potvrdio je to i sam Harry u svojoj knjizi "Rezerva". No, kako se kasnije pokazalo, problemi su počeli puno prije Megxita, odnosno napuštanja kraljevskih dužnosti i bijega, prvo u Kanadu, a potom i u Kaliforniju. Štoviše, problemi su počeli prije samog kraljevskog vjenčanja. Osoblje iz Kensingtonske palače žalilo se da ih Meghan psihički zlostavlja, princeza Catherine suočila se s grubim komentarima "da smiri hormone", a sve kraljevske dužnosti i protokoli teško su padali ovoj američkoj razvedenici. Nakon 18 mjeseci natezanja, ona i Harry digli su sidro i pokazali srednji prst i kraljici i svima u Velikoj Britaniji. Jer su, kako su rekli, željeli mir i privatnost. Ali tu počinje rodeo. Naime, svaki potez ovog para vrišti "želimo medijsku pažnju". Svijetu su se zamjerili, ponajprije Meghan, intervjuom kod Oprah, u kojem su iznijeli posebno teške optužbe na račun kraljevske obitelji, optužujući ih, među ostalim, i za rasizam. Kasnije su to demantirali, ali šteta je počinjena.
hate watching
Serijal Meghan Markle našao se kao broj jedan na ovom popisu, evo o kakvoj se listi radi i što znači taj fenomen
Vojvotkinja od Sussexa koja svakim svojim potezom iritira javnost, bilo da se ruga kraljevskoj obitelji, pravi se da zna kuhati ili glumi žrtvu, dio je šireg fenomena
