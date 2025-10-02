Serijal Meghan Markle našao se kao broj jedan na ovom popisu, evo o kakvoj se listi radi i što znači taj fenomen

Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, kako voli da je oslovljavaju i često to ističe ako se netko drzne obratiti joj se djevojačkim prezimenom, uspjela je u nečemu što se činilo nemoguće. U sedam godina pošlo joj je za rukom od glumice iz B lige postati najomraženijom osobom na svijetu. I jako, jako poznatom. U početku, kada su tek objavili zaruke, princ Harry i Meghan pobrali su simpatije svih, u nju se gledalo kao u svježi zrak u ustajalim običajima kraljevske obitelji. Javnost je bila oduševljena što u Buckinghamsku palaču dolazi "obična" žena, još k tome Amerikanka, i to s propalim brakom iza sebe. Činilo se da se palača modernizira i ulazi u novo doba. Kraljica ju je objeručke prihvatila, potvrdio je to i sam Harry u svojoj knjizi "Rezerva". No, kako se kasnije pokazalo, problemi su počeli puno prije Megxita, odnosno napuštanja kraljevskih dužnosti i bijega, prvo u Kanadu, a potom i u Kaliforniju. Štoviše, problemi su počeli prije samog kraljevskog vjenčanja. Osoblje iz Kensingtonske palače žalilo se da ih Meghan psihički zlostavlja, princeza Catherine suočila se s grubim komentarima "da smiri hormone", a sve kraljevske dužnosti i protokoli teško su padali ovoj američkoj razvedenici. Nakon 18 mjeseci natezanja, ona i Harry digli su sidro i pokazali srednji prst i kraljici i svima u Velikoj Britaniji. Jer su, kako su rekli, željeli mir i privatnost. Ali tu počinje rodeo. Naime, svaki potez ovog para vrišti "želimo medijsku pažnju". Svijetu su se zamjerili, ponajprije Meghan, intervjuom kod Oprah, u kojem su iznijeli posebno teške optužbe na račun kraljevske obitelji, optužujući ih, među ostalim, i za rasizam. Kasnije su to demantirali, ali šteta je počinjena.