Serija koja je postala fenomenom i oborila rekorde gledanosti se vraća, a evo i još dobrih vijesti za obožavatelje

"Igra lignje" odnosno "The Squid game" obožavana je Netflixova serija koja je rušila rekorde gledanosti, a top tema bila je danima nakon što je objavljena. Serija je to koja je pogledana u više od 111 milijuna kućanstava, a među njima je i moje. Dugo sam se opirala gledati ovu seriju jer me nije privlačio naslov, ali nakon što sam odgledala sve što mi se u tom trenutku nalazilo na popisu, popustila sam i počela gledati.

Mračna atmosfera kojom serija odiše u nekoliko točaka dovela me do toga da razmišljam hoću li je nastaviti gledati, ali u jednom trenutku radnja me toliko privukla da sam je na kraju pogledala u dahu i ostala potpuno očarana. Kao i većina gledatelja prije mene. No u trenutku kada je popularna streaming platforma najavila novu sezonu, moji su osjećaji bili podijeljeni. S jedne strane, mislim da je priča lijepo zaokružena, a s druge, zanima me kako će se ovaj put zavrtjeti radnja. A nova sezona ove serije, koja je postala fenomenom, tema je ovih dana zato što je Netflix objavio njezinu najavu. Video od 48 sekundi prikazuje što nas očekuje te otkriva da ćemo nastavak serije moći pogledati od 26. prosinca.

Najava nove sezone serije, koja se mnogima urezala u pamćenje po kostimima, ali i jezivoj glazbi, počinje veselom klasičnom glazbom koja ubrzo postoje brža i zlokobnija. U najavi se izmjenjuju brojevi igrača, a video završava objašnjenjem: "Prava igra tek počinje." No osim brojeva igrača na kostimima, ističe se i jedan lik. Radi se o glavnom junaku Seong Gi-hunu kojeg igra Lee Jung-jae. Sama najava na YouTubeu u prvih 15 sati imala je više od milijun pregleda, a uoči druge sezone javio se i tvorac serije Hwang Dong-hyuk koji je kazao da su dogovorili i treću sezonu koja će biti i posljednja. "Prošlo je gotovo tri godine otkako je prva sezona naišla na nevjerojatan odaziv u cijelom svijetu", kazao je pa dodao da na početku snimanja druge sezone nije mogao vjerovati da se vratio u svijet ove serije. "Djelovalo je gotovo nadrealno. Pitam se kako će se gledatelji osjećati kada se vrate u događanja u seriji nakon tri godine." Istaknuo je i da će se Gi-hun, koji je obećao osvetu na kraju prve sezone, vratiti i ponovno pridružiti igri kako bi zauvijek stao na kraj ovakvom postupanju prema onima koji se nalaze u financijskim problemima. Tvorac serije kazao je i da je dao sve od sebe da obožavateljima ovog fenomena pripremi jednako uzbudljivu sezonu, a za treći dio otkrio je da bi trebao izaći 2025. godine.

Što se radnje druge sezone tiče, ona se nastavlja tri godine nakon kraja igre i prati igrača 456, odnosno Gi-huna. Nakon što je vidio da se ljude ponovno poziva u igru, odustao je od odlaska u Ameriku i donio odluku da se vrati u igru preživljavanja. Glumci Lee Jung-jae, Gong Yoo, Lee Byung-hun i Wi Ha-jun i u drugoj sezoni nastavljaju igrati svoje uloge, a pridružuju im se i brojni drugi kolege koji su publici koja prati korejsku filmsku scenu poznati od ranije. Jedan od njih je i Yim Si-wan kojeg Netflixova publika pamti po romantičnoj seriji "Run On" i trileru "Unlocked". Tu je i Kang Ha-Neul najpoznatiji je po ulozi Yong-shika u seriji "When the Camellia Blooms", a Park Sung-hoon glumio je nasilnika Jae-juna u melodrami "The Glory". Glumca Yanga Dong-geuna mnogi poznaju i kao repera, a na Netflixu smo ga mogli gledati u filmu "Yaksha: Ruthless Operations", kao i serijama "Connect", "Cheer Up" i "The Forbidden Marriage". Osim ovih imena, u seriji su svoju ulogu pronašli i K-pop idoli: Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won i Won Ji-an.

Valja istaknuti i da je trebalo 12 godina da dođe do snimanja prve sezone, a glumci koje smo u njoj gledali nakon uspjeha serije dobili su brojne angažmane. Glavni glumac Lee Jung-jae nakon uloge u seriji "Igra lignje" imao je i ulogu i u "Star Wars: The Acolyte". Radi se o televizijskoj seriji u kojoj je Jung-jae glumio majstora Jedija Sola. I u toj seriji, koja prati istragu šokantnog zločinačkog pohoda u kojem se cijenjeni majstor sukobljava s opasnim ratnikom iz svoje prošlosti, ovaj glumac igra jednu od glavnih uloga. Ova uloga glumcu je bila prava zadovoljstvo, a to je otkrio i u jednom intervju. "Kada sam prvi put stao na set, bio sam stvarno oduševljen pažnjom koja je posvećena detaljima. Očekivao sam da će puno stvari biti napravljeno s pomoću računala, ali neki detalji su me iznenadili", rekao je te dodao i da je obuka za borbu svjetlosnim mačevima koju je prošao bila izrazito detaljna. Lee u seriji glumi jednog od novijih likova za kojeg kaže da je vrlo cijenjen među ostalim Jedijima te da je izrazito slojevit što mu je bilo izazovno kao glumcu.

Osim Lee Jung-jaea u drugu sezonu vraća se i Gong Yoo, odnosno čovjek s crnom maskom, a i on je u međuvremenu radio na drugim projektima. Jedan od njih je i korejski film dostupan na Netflixu "Wonderland" u kojem je imao jednu od glavnih uloga, utjelovio je Bae Sung-joona. Radnja ovog filma poprilično je intrigantna, a Wonderland označava platformu preko koje postoji mogućnost za komunikaciju s našim voljenima koji više nisu s nama. Radnja se odvija u bliskoj budućnosti, a ova se tehnologija bazira na fotografijama i videozapisima te AI tehnologiji.

Dodajmo i da najava nove sezone nije kraj uzbudljivim vijestima za obožavatelje "Igre lignje". Naime, nakon serije napravljen je i realty show "Squid Game: The Challenge" čija su pravila pratila ona u seriji, a sada je objavljeno da će i ovaj show imati svoju drugu sezonu. Ali... Ne brinite! Show ne prati doslovce radnju serije i u njemu kandidati ne umiru. Naime, reality ima slične zadatke i jednak broj natjecatelja, ali oni koji ne uspiju riješiti zadatke samo ispadaju i više nemaju priliku osvojiti 4,56 milijuna dolara. Izlazak nove sezone realityja je potvrđen, ali još ne znamo datum početka emitiranja.

VIDEO Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze