Mnogima je obilježila djetinjstvo: Preminula poznata glumica (46), vijest potvrdila slomljena prijateljica

Glumica Rachel Lillis koja je bila najpoznatija po tome što je posuđivala glasove likovima Misty i Jessie u crtanim serijama i filmovima o 'Pokemonima', je preminula. Rachel je imala samo 46 godina, a umrla je nakon teške borbe s rakom dojke. Vijest o smrti Rachel potvrdila je njena kolegica Veronica Taylor koja je u engleskoj verziji glas posuđivala Ashu. - Teška srca javljam da je u subotu preminula Rachel Lillis. Rachel je bila iznimno talentirana žena. Zauvijek ćemo je pamtiti po mnogobrojnim ulogama u animiranim projektima - napisala je između ostalog Veronica.

Dodala je da je Rachel bila zahvalna fanovima što su je podržavali tijekom njene borbe s rakom dojke. - Njena obitelj vam je također zahvalna, ali odlučili su očuvati svoju privatnost dok tuguju. Lillis je rođena 1978. godine u New Yorku i učila je pjevati operu prije no što se počela baviti sinkronizacijom.

Osim u crtićima, glas je posuđivala i u videoigrama - Bila sam sretna što sam ju poznavala i što mi je bila prijateljica. Bila je ljubazna i empatična sve do kraja. Imala je odličan smisao za humor i bila je stvarno inteligentna. Radila je puno i bilo joj je stalo da posao odradi što bolje - napisala je na društvenim mrežama jedna njena prijateljica. Fanovi japanskih animea Lillis će prepoznati i po ulogama u serijalima kao što si 'Your Lie in April', te 'Hunter x Hunter'.