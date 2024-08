Sereni Williams uskratili pristup u luksuznom pariškom restoranu, ona ih javno prozvala

Jedna od najboljih tenisačica svih vremena, Serena Williams (42), sa svojom obitelji trenutačno boravi u Parizu gdje prati Olimpijske igre. Amerikanka privlači poglede i izaziva poštovanje gdje god se pojavila, no prije nekoliko dana doživjela je neugodnost koju je odmah podijelila na društvenim mrežama. Naime, sportska zvijezda nije mogla dobiti željeno mjesto na krovu luksuznog restorana u sklopu hotela Peninsula Paris.

Tim povodom oglasila se na X-u i napisala: - Jao Peninsula Paris, uskraćivali su mi pristup praznim krovnim terasama i na ljepšim mjestima, ali nikada u društvu djece. Za sve postoji prvi put - ustvrdila je uznemirena osvajačica 23 Grand Slam naslova i na taj način pratiteljima otkrila kako je restoran posjetila u društvu kćerkica, šestogodišnje Alexis Olympie Jr. i jedanaestomjesečne Adire River. Na odgovor restorana nije se trebalo dugo čekati:

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn — Serena Williams (@serenawilliams) August 5, 2024

- Draga gospođo Williams, molimo Vas primite naše iskrene isprike za vaše jučerašnje razočaranje. Nažalost, naš bar na krovu zapravo je bio popunjen i jedini besplatni stolovi koje ste vidjeli pripadaju našem gurmanskom restoranu L‘oiseau Blanc, koji je također bio potpuno rezerviran - objasnili su voditelji društvenih mreža restorana Peninsula Paris uz ispriku da su svi stolovi bili rezervirani te bivšoj tenisačici poručili: - Uvijek nam je bila čast primiti vas i tako će biti u budućnosti - stoji u priopćenju.

Tenisačicu su u komentarima podržali brojni obožavatelji: - "Zašto to niste rekli dok je još bila tamo?", "To je Serena Williams - morate pronaći mjesta za nju", "To su Serena i njezina djeca. Odete u sobu za zalihe, zgrabite stol i stolice i postavite ih na prekrasno mjesto! Potrudite se napraviti mjesta umjesto da pišete jadne isprike koje kaljaju vaš ugled. Je li ovo vrijedno kritika koji ćete dobiti?" - kritizirali su hotel za reakciju.

Podsjetimo, Serena je bila jedna od sportašica koja je obilježila otvaranje Olimpijskih igara u Parizu. Ona je u društvu Nadie Comaneci, Carla Lewisa i Rafaela Nadala plovila Seinom noseći baklju, a na crveni tepih stigla je u pratnji supruga, suosnivača Reddita Alexa Ohaniana. No, komentatorica Eurosporta napravila je gaf, zamijenivši Sereninog supruga za nosača kišobrana.

- Serena izgleda apsolutno nevjerojatno. Ima i svog držača kišobrana iza sebe. To je ta razina kojoj težimo, da imamo pravog držača kišobrana iza sebe, kazala je. Kasnije se obitelj Serene Williams, uključujući i njihovu 6-godišnju kćer Alexis Olympiju Ohanian Jr., pojavila u još jednom intervjuu s Kitom Hooverom iz ‘Access Hollywooda‘. - Najveći investitor ikada, najbolji Instagram suprug ikada, najbolji muž ikada - komentirala je Serena.

- Više me ljudi poznaje po palačinkama koje radim nego po stvaranju Reddita, i znate što, meni je to skroz u redu - rekao je Ohanian.

Par se upoznao u Rimu 2015., u restoranu hotela u kojem su oboje odsjeli. Uslijedila su druženja, 18 mjeseci potom zaručili su se u gradu u kojem su se upoznali, a vjenčali su se 2017. godine na bajkovitom vjenčanju u New Orleansu na koje su došle brojne poznate osobe - glazbenice Beyonce, Kelly Rowland, Ciara, Anna Wintour, Kim Kardashian, Serenina sestra, tenisačica Venus Williams, Eva Longoria…

Serena i Alex imaju dvije kćerkice. Alexis Olympia rodila se u rujnu 2017. godine, a Adira River u kolovozu 2023. godine.

Williams se udaljila od tenisa u rujnu 2022., gotovo godinu dana prije nego što je dobila drugo dijete.

