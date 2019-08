Seksi glumica u 50-ima o svome tijelu: 'Imam bedra i stražnjicu, imam i celulit'

Jedna od najljepših i najseksepilnijih glumica prema brojnim stranim časopisima, Salma Hayek, za nešto manje od mjesec dana proslavit će svoj 53. rođendan.

Salma je ovih dana, u društvu ostalih poznatih glumaca, boravila u Splitu zbog snimanja svog novog filma, a njezina ljepota privlači poglede gdje god ona krenula. Lijepa latino glumica još je jedna u nizu glumica koje s godinama izgledaju sve bolje, a o okrutnim standardima ljepote ima i svoje čvrsto stajalište.

- U mom svijetu morate biti prekrasni, mršavi, bogati, slavni, a ja ne vjerujem da trebate biti bilo što od toga. Samo trebate biti ono što jeste. Imam bedra i stražnjicu, imam celulit. Nemojte biti previše impresionirani mnome, nemojte se pokušavati odijevati poput mene ili imati istu frizuru. Pronađite vlastiti stil, nemojte novac trošiti pokušavajući biti netko drugi - savjetuje glumica.

Foto: AFF-USA.COM/Press Association/PIXSELL

- Niste važniji, pametniji ni ljepši ako nosite dizajnersku haljinu. Ja ih dobivam besplatno i previše sam lijena da idem sama tražiti. Ja, bogata cura iz Meksika, došla sam u SAD s dizajnerskom odjećom, a onda sam jednog dana, dok sam gladovala u stanu u Los Angelesu, gledala u svoju Chanel košulju i razmišljala "kad bih samo mogla platiti stanarinu nečim od ovoga" – nastavila je Salma.

Ova glumica ne srami se svojih oblina, a na našoj obali rado probava domaće specijalitete. Smatra da odlazak na dijetu donosi određene promjene, ne samo u izgledu, nego i ponašanju.

– Ako sam na dijeti ili vježbam, uvijek sam loše volje. Radije ću biti malo teža, ali ljubazna i dobro raspoložena – priznaje Salma.

Ipak, kao i mnoge žene, Salma je razmišljala o određenim korekcijama na svome tijelu.

- Botox, vjerujte mi da sam bila u iskušenju - ali odupirem se! Razmislite o tome što se događa s vašim mišićima - i vašom kožom - ako ste bolesni i ne mičete se nekoliko dana. Sve to atrofira! Osim toga, ako zamrznete mišić na licu, ostali mišići to moraju nadoknaditi! I kad jednom prestanete, kako to izgleda? - objašnjava glumica.

Foto: Instagram Asos

Jedna od njezinih prvih zapaženijih ulogu bila je u sapunici "Teresa", što joj je donijelo status zvijezde u Meksiku, a nakon odlaska u Hollywood uvjerila se da put do slave neće biti jednostavan. Tamo ju je, nakon nekog vremena, prepoznao redatelj Robert Rodriguez koji joj ponudio ulogu u filmu "Desperado", gdje je glumila s Antoniom Banderasom, a kasnije i u filmu "Od sumraka do zore" uz Georgea Clooneyja i Quentina Tarantina.