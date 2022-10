Šajeta oštro napao Vitasovića i Šuput: 'On bi sve popio, a ona ulaže u plastiku. U svakom slučaju teško razgradivo'

Glazbenik Dražen Turina Šajeta (50) često na svojem Twitter profilu dijeli svoja razmišljanja, a ovoga puta podijelio je snimku zaslona s Facebooka na kojoj se nalazi plakat za nastup glazbenice Maje Šuput na Sajmu pršuta u istarskom Tinjanu koji se održao proteklog vikenda. Uz plakat, Šajeta je uhvatio i komentar svojeg kolege Alena Vitasovića koji je glasio: 'Bitno da šoldi ne ustaju u Istri'. Uz ovu snimku zaslona, Turina je dodao i opis.

- On bi šolde popija, a ona ulaže u plastiku što je skoro pa vječno… U svakom slučaju teško razgradivo… - napisao je Šajeta.

Ova objava podijeljena je jučer poslijepodne te je skupila 53 lajka i nekoliko komentara. „Hoće li se zeleni pobuniti i napraviti prosvjed zbog toliko plastike koja 'pjeva'?“, „“I svakako neprobavljivo“, „Šolde ti vazela“, samo su neki od njih.

On bi šolde popija a ona ulaže u plastiku što je skoro pa vječno… U svakom slučaju teško razgradivo… pic.twitter.com/M5ZCSKEMUl — Šajeta (@istradamus) October 19, 2022

Za komentar smo upitali glazbenike te ćemo ih objaviti čim ih dobijemo.

Inače, glazbenik na Twitteru ima 6280 pratitelja te je izrazito aktivan. Često dijeli svoja mišljenja o glazbi, kao i komentare na razna događanja. Proteklog je tjedna tako podijelio status u kojem je opisao kako se iz centra Opatije čuje da trešte narodnjaci.

- 2 sata ujutro su. Do mog brdašca iz centra Opatije trešti takva narodnjava da se ni Južna Srbija ne bi posramila! Sjećam se ranih 90-ih kad sam u Latinici “Mogu li srpski glazbenici opet nastupati u RH?” rekao da će se oni prvi vratiti! Skoro su me streljali pred zgradom HRT-a - napisao je glazbenik na Twitteru, a u komentarima su mu se ubrzo javili brojni drugi korisnici. "Sami smo si krivi, zato jer je naš trash bio veći trash od njihovog trasha", poručila je jedna osoba. "Takvu trešeranu čut ćeš po splavovima prijestolnice zvane Beograd. Zvuci s juga Srbije su melem za to", konstatirao je jedan korisnik. "Nažalost ne samo tamo. Dovoljno je slušati recimo radio Viroviticu… prilikom prolaska kroz Slavoniju na moju veliku žalost slušao upravo radio Viroviticu (replike Cece, Džej itd… u pola bijela dana)", nadovezao se drugi.

VIDEO Tihana Harapin Zalepugin: 'Saša i ja prvi put smo se sreli 1975. na Hvaru... Tek 1988. svemir se pobrinuo da se napokon spojimo'