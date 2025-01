'S nevjericom sam gledala intervju Angeline Jolie, koja je s osmijehom došla bosa jer je slomila prst stopala'

U rubrici "kako nas izluđuju dizajneri i modne kuće", opet je na redu Balenciaga. Nakon onih strahotnih, nezgrapnih tenisica s visokom potpeticom, sad su napravili "cipele" Zero. To i nisu cipele, ali nisu ni tenisice - najsličnije su japankama, ali se nose s čarapama. Sacré bleu!, kako bi rekao onaj lik iz prastarog stripa. "Zero" je isprintani, gumeno-plastični 3D odljev potplata, s povišenim dijelom na peti (kao kod ljetnih čarapa stopalica) i zakačkom kroz koju se provuče palac u čarapi. Zaista, kako bi rekao anglosaksonski svijet (i naši klinci), Balenciaga nas već dugo geslajta, pravi ludima (od glagola gaslight stvorenom prema divnom Cukorovu filmu "Plinsko svjetlo" u kojem Charles Boyer izluđuje svoju ženu Ingrid Bergman plinskim svjetlom koje jedva primjetno mijenja snagu).

Zašto sam se sad sjetila te odvratnosti, tih muških stopala u bijelim čarapama uguranih u te Balenciagine potplate? Upravo u vrijeme kad se puno pisalo o tim natikačama Zero, Angelina Jolie došla je promovirati svoj film "Maria" u noćni talk show Jimmyja Fallona. Bila je odjevena u dugu večernju crnu haljinu, ali bila je - bosa. Čak i bez nataknutih potplata. "Ah, kako sam ja otkačena i nekonvencionalna." Tako otprilike Jolie želi sebe prezentirati. Ima li išta manje zanimljivo od onih koji nam s visine nabijaju na nos da su nekonvencionalni, drugačiji, valjda zato i bolji?

Gledala sam s nevjericom taj intervju Angeline Jolie, koja je s blaženim osmijehom svetice ustvrdila da je eto došla bosa jer je slomila prst na stopalu pa joj je bilo lakše bez cipela (iako svi znamo da bi taj prst onda treba biti imobiliziran, a ona hodati u nečem što je dovoljno široko, ali pridržava stopalo). Ne mogu si pomoći, čim Angelina progovori, sjetim se klasika iz 1955., pjesme "The Great Pretender", koju je divno, između ostalih, pjevao i Elvis. Pjesma opisuje tipa koji je pozer, prenavlja se, glumata, neiskren je. No, on ima jednu olakotnu okolnost, on to radi zbog ljubavi, da prikrije koliko je ranjen.

Angelina je posve drugi slučaj. Ona prikriva, rekla bih, svoju nesposobnost da bude autentična, spontana, iskrena. Kao da ne vjeruje u sebe, kao da misli da ona nema ništa zanimljivo reći pa je bolje da napravi show o kojem će se pričati. Od svega. Djece, brakova, razvoda... Ona mora uvijek biti tragetkinja, toliko bolja i osjećajnija od drugih, ali "pomaknuta", kao što je nekad dokazivala vampirsku besmrtnu ljubav noseći oko vrata epruvetu s krvlju svojeg drugog muža Billyja Boba Thorntona. Ili s vlastitim bratom pred kamerama izvodila strasni francuski poljubac na crvenom tepihu.

Je li uopće bitno što se Angelina prošetala bosa studijem po kojem se rolaju kamere na prljavim kotačima i hodaju kamermani u prljavim cipelama? Dakako da nije. No, modna urednica New York Timesa odmah je objavila dugi članak s naslovom "Je li bilo kad okej javno hodati bosa?", što znači da je Angelinino prenavljanje odjeknulo kao neki mini društveni skandal.

Nije me nimalo iznenadilo što Angelina uvijek mora nešto izvoditi pa je na intervju došla bosa, no bilo mi je suludo što je to odlučila napraviti upravo dok promovira Larraínov film o Mariji Callas. Angelina kao da uopće ne razumije tu opernu pjevačicu. Maria Callas živjela je za teatralnu ljepotu, dramatično naglašenu eleganciju koju povezujemo s operom. Zvali su je La Divina (Božanstvena - i to ne samo zbog glasa), a Yves Saint Laurent ju je zvao Diva nad divama. Bila je poznata po svojem rafiniranom stilu, dokumentiranom sa stotinama fotografija na kojima je uvijek besprijekorno dotjerana. "Radila" je s Madame Biki, milanskom Žuži Jelinek, koja ju je odijevala u vrijeme kad zvijezde nisu imale svoje stalne plaćene stiliste koji smišljaju što će one nositi da bi zasjale. Da se Maria, ikona stila, ne bi previše zamarala s dvojbom "što odjenuti i s čime to kombinirati", Madame Biki slagala je Mariji stajlinge po brojevima, koji su uključivali odjeću i sve modne detalje, do nakita. Maria je rado nosila odjeću Yvesa Sainta Laurenta, kao i Christiana Diora. Razumjela je jezik mode.

Na jednom od najpoznatijih Marijinih portreta (koji je, kao i mnoge druge njezine portrete, napravio veliki majstor, kraljevski portretist Cecil Beaton), Maria je elegantnim dugim prstima ovlašno obuhvatila svoje lice odjevena u crnu Saint Laurentovu haljinu. Haljina je sačuvana u privatnoj kolekciji kao dragocjenost, no anonimna kolekcionarka posudila ju je prije nekoliko godina Monici Bellucci za nastup na njujorškoj pozornici u predstavi Toma Volfa prema njegovoj knjizi "Maria Callas: Letters and Memoirs". I zašto je onda Angelina "Mariju" promovirala bosonoga?

Nekoliko dana nakon njezina nastupa kod Fallona, čitala sam veliki intervju u časopisu The Hollywood Reporter s glumicama koje su te insajderske novine proglasile "vodećim"glumicama s najzanimljivijim ženskim rolama na filmu prošle godine. Bio je to sad već godišnji okrugli stol tog časopisa o tome kako uspjeti i napredovati kao glumica u današnjem Hollywoodu.

Za okruglim stolom našle su se Tilda Swinton (glumila je u ovogodišnjem Almodóvarovu hitu "Susjedna soba"), Demi Moore ("Supstanca", Coralie Fargeat), Mikey Madison ("Anora", Sean Baker), Zoe Saldana ("Emilia Pérez", Jacques Audiard), Zendaya ("Izazivači", Luca Guadagnino i "Dina II", Denis Villeneuve) te Angelina Jolie ("Maria", Pablo Larraín). Nabrojila sam sve te filmove i glumice jer će se svi odreda naći u najrazličitijim nominacijama za ovogodišnje najveće filmske nagrade, Oscare, BAFTA-e, Golden Globe... One su zaista u ovom trenutku u centru pozornosti.

U tom intervjuu, između ostalog, glumice razgovaraju o tome kako se osjećaju kad gledaju same sebe, kad procjenjuju svoj rad na filmu i što su napravile s pojedinom rolom. Sve do jedne slažu se da su zapravo sramežljive, nesamouvjerene, da im je gledati i slušati samu sebe veliki stres. U toj priči jedino Angelina tvrdi - rekla bih pozerski - da ona samu sebe ne gleda ni kad se pojave prve snimljene scene prije montaže i da jako puno svojih filmova uopće nije ni gledala. Može li netko u to povjerovati? U istoj toj priči, inzistira kako ona baš nikada ne izlazi van, po cijele dane i noći je sama s djecom, a kad se i nađe na nekom partyju, nije sigurna da bilo tko želi s njom razgovarati. Takav neugledni cvjetić, trputec.

Sve što je ispričala opet mi je zazvučalo ishitreno, preglumljeno. (Jesam li ja jedina koja misli da ona nije dobra glumica, da uvijek preglumljuje? Znam za njezinog Oscara i tri Golden Globea, ali uvijek mi je neopuštena, opsjednuta sobom, nikad posve "u roli". Moram priznati da sam jednom pitala našeg preminulog velikog producenta, oscarovca, što on misli o njoj kao glumici i samo je odmahnuo rukom).

Možda sam prekritična i zbog bezbrojnih tekstova o njezinu razvodu od Brada Pitta, koji je eto upravo konačno okončan. Bitka za bračnu stečevinu završila je nakon dugih osam godina sudskog natezanja. Iako su Brad i Angelina 2014. potpisali predbračni ugovor po kojem sve što su stekli prije braka ne ulazi u ono što će dijeliti u slučaju razvoda, već samo ono što su zajedno stakli u braku, čitav proces bio je izrazito neprijateljski. Nakon osam godina uvreda po novinama, Angelina je konačno ishodila 80 milijuna dolara koje će joj Brad Pitt odmah isplatiti bez pogovora. On bi joj sve to isplatio i prije, no bio je izrazito povrijeđen kad je prodala svoj udio, pedeset posto njihove vinarije s dvorcem Miraval na jugu Francuske, velikoj multinacionalnoj kompaniji s kojom on nije želio raditi. Brad je smatrao da taj posjed treba ostati samo njihov jer će ga jednog dana naslijediti djeca i nastaviti voditi kao veoma konkretan biznis kojem se uvijek mogu posvetiti s ljubavlju.

U početku, Angelina je tvrdila da želi što brži razvod i čak su pronašli suca koji je pristao cijelu priču dovršiti honorarno, dogovorno, izvan suda, samo između njih dvoje, sa što manje svađa i tekstova po novinama. Dakako, to nije moglo tako završiti. Kad su krenule svađe oko imanja, kad je Angelina prodala sliku državnika Winstona Churchilla koju joj je Brad poklonio za rođendan, kad mu je posve onemogućila viđanje i bliskost s djecom, Brad Pitt počeo je osjećati sve manje i manje strpljenja za svoju bivšu ženu u koju se strasno zaljubio 2004. na snimanju akcijskog filma "Gospodin i gospođa Smith". Ubrzo je priznao svojoj bivšoj ženi Jennifer Aniston i medijima da je ljubav bila jača od njega. Naime, on je iskren i otvoren, nikad ga nitko nije optužio da je manipulativan.

Brad je Angelini za uzdržavanje djece uvijek plaćao sve što je tražila (dokumentirano je da joj je samo 2018. godine isplatio 9 milijuna dolara). Bio je miran i zadovoljan jer su inicijalno zaključili da će imati zajedničko skrbništvo nad djecom. U međuvremenu, Angelina je ipak zaključila da je Brad zlostavljač i gad i onemogućila mu je da osam godina vidi svoju djecu. I ne samo njemu nego i njegovim konzervativnim, starim roditeljima koji djecu obožavaju.

FOTO Naša poznata voditeljica prije 15 godina izrekla je sudbonosno "da", sa suprugom je od studentskih dana

Prije razlaza Angeline i Brada 2016. godine, djeca su provodila puno vremena s Bradovima roditeljima, njegovom braćom i njihovom djecom jer je Brad veoma blizak sa svojom obitelji. Nakon što su krenule svađe oko podjele imovine i objede da je Brad zlostavljač, Angelina je prekinula veze svih šestero djece s ocem, bakom, djedom, bratićima i sestričnama i ostalim članovima obitelji Pitt.

Angelina je provela djetinjstvo u veoma disfunkcionalnoj obitelji (njezina mama, čije je prezime preuzela, mrzila je Angelininog oca Jona Voighta, koji ju je napustio i prije nego što je rodila Angelinu). Ona zaista kao da ne razumije što znače bliski odnosi u obitelji. Njezina PR služba odlučno je istaknula da "Angelina nije blokirala komunikaciju između djece i obitelji Pitt te da je poticala djecu da ostanu bliska s bakom i djedom." Sad dolazi najzanimljiviji dio: "Djeca su svake godine slala svojoj baki i djedu čestitke i poklone za njihove rođendane i Božiće." Misli li doista bilo tko na ovom svijetu osim Angeline i njezinog PR tima da se na daljinu, čestitkama i poklonima može održati bliskost djece s članovima obitelji?

Nakon što su se Angelina i Brad konačno nagodili i završili to poglavlje, oboje su dali press priopćenja kako im je jedino važno da pronađu mir i mogu nastaviti svoje živote. No, u cijeloj toj priči Brad, valjda kao bijeli privilegirani muškarac, što neki poludjeli pobornici woke ideologije smatraju automatski negativnim, zaista je jezivo prošao. To što je ona dobila 80 milijuna dolara potpuno je nevažno. I Brad i Angelina mogu po filmu dobiti honorare od dvadeset, trideset, ponekad i četrdeset milijuna dolara, dakle, novac niti jednom od njih dvoje nije problem u životu.

No, kroz osam godina natezanja i uvreda, on je ipak ostao bez svoje djece. Moramo li u vrijeme #metoo pokreta automatski pretpostaviti da je sve što kaže žena uvijek točno i bez provjere, da je Brad doista zlostavljao svoju djecu samo zato što to tvrdi njegova bivša bijesna žena? Čak i kad je formalna istraga neposredno nakon njihova razlaza pokazala da je Brad nevin?

Nema te osobe koja je u Hollywoodu radila s Pittom, bilo kao glumcem ili producentom, koja nije o njemu imala samo riječi hvale. Sve njegove bivše djevojke tvrde da im je uvijek bio podrška. Niti jedna nije spomenula da je nasilan ili mizogin. A nasilni karakter teško je skrivati, on se kad tad očituje. Gwyneth Paltrow i Brad Pitt bili su holivudski "it" par od 1994. do 1997. Ona je uvijek isticala njegovu ispravnost i pravednost, pričala o tome kako je on bio možda i jedini mladi glumac u Hollywoodu koji je spremno, bez razmišljanja, ušao u sukob sa svemoćnim filmskim producentom Harveyem Weinsteinom, zlostavljačem glumica, da bi je zaštitio, kad je to Bradu moglo itekako naškoditi u karijeri.

Brad Pitt je kao producent napravio već više od sedamdeset filmova. Na ljeto ove godine počet će se prikazivati njegov film "F1". U tom filmu o Formuli 1 i glumi, i to s Javierom Bardemom, koji je nedavno u jednom intervjuu ispričao da je Brada prije površno poznavao, a sad kad je s njim i radio, shvatio je koliko je on sjajan tip: "Svi znamo da je nevjerojatno da Brad ima 60 godina, znamo da je zgodan... Ali on je toliko više od toga... Njegovo ophođenje s drugima, to kako se s njim osjećaš, kako on zrači... Kad on dođe na set, svi su opušteni. Uz njega i ja sam se iste sekunde osjećao dobro i opušteno." Kad sam pročitala to još jedno u nizu brojnih svjedočenja o Pittu kao o "prirodnom", "normalnom" tipu i kad sam se sjetila da mu je čudakinja Angelina onemogućila da viđa svoju djecu, zaista sam pomislila da se svijet okrenuo protiv muškog roda i muškosti kao takve, da je izluđen, da je geslajtanje jedina konstanta.

VIDEO Glazbeni kritičar Hrvoje Horvat o Dori: Izbor pjesama izazvat će više intriga od političkih izbora