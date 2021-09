RTL-ova voditeljica otvorila nam dušu: Iskrena sam i otvorena, ali čuvam svoja četiri zida i ono što je iza njih

RTL-ova voditeljica Ana Radišić (33) lice je koje ne prolazi neprimijećeno. Početkom prošle godine bila je dio regionalnog projekta nagrada MAC koji se emitirao u čak šest zemalja, potom je bila voditeljica projekta Top.HR Music Awards, a zatim je uslijedilo razdoblje lockdowna tijekom kojeg je započela vlastiti podcast. Pored svega, lijepoj voditeljici srce je ukrao Osječanin Jurica Barać. Iako ne voli puno govoriti o svojem privatnom životu, otkrila nam je sve o novoj sezoni podcasta koja kreće na jesen, svojoj velikoj ljubavi prema glazbi...

Nova sezona podcasta uskoro kreće. Hoćemo li svjedočiti nekim promjenama u produkciji?

Krećemo s prvim danima jeseni, jedva čekam nove goste u svojim oblacima! Podcast je moja oaza i mikrosvemir jednostavnosti, iskrenosti i autentičnosti u kojem je fokus na onom što najviše volim – razgovoru. Sebično sam krenula u sve to iz želje da radim ono što najviše volim, rastem. Zahvaljujući iskrenosti u toj želji da sve prenesem kroz ovu formu dogodio se pun pogodak i čemu onda išta mijenjati? Obećavam da ćemo rasti, izaći među ljude te ću vas iznenaditi još jednom zanimljivom formom, ali o svemu tome više kada dođe vrijeme za to.

Kakvi nas sve gosti čekaju ove sezone?

Oni koje najviše volimo! Oni koji inspiriraju svojim primjerom, hrabrošću, slobodom i ljubavlju prema onom što jesu, čime se bave, dišu ili žive. Oni koji pomiču granice, a istovremeno pokazuju jednostavnost u kompliciranosti života. Ne libe se pokazati slabost i put koji ih je doveo tu gdje jesu. Naposljetku dokazuju koliko smo svi na kraju dana isti. Ljudi.

Set na kojemu snimate izgleda kao raj. Ljuljačka, oblaci, jastuci... koja je bila ideja iza ovakvog nebeskog seta?

Iza same ideje i realizacije seta stoji Smart agencija iz Osijeka, ekipa koja me zna u dušu. Doslovno su obojili moj karakter, spojili to sa željom i porukom koju prenosim te mi napravili najprirodniji dnevni boravak, mjesto odakle ni gosti ni ja ne želimo otići.

Gosti su vam ljudi koji vas inspiriraju, stoga sigurno nije teško birati pitanja za njih. Pišete li ih prije ili se prepustite razgovoru?

Goste biram intuitivno, pripremam se za neke satima, a neke čak i danima. Istražujem, čitam, pišem, a kad razgovor krene, onda pak isključivo slušam i vodim se onim što čujem u kombinaciji sa svime što sam pripremila. Slušanje je ključ.

Mnogi su primijetili kako ste, za razliku od snimanja Exkluziva i sličnih emisija, u podcastu dosta ležerno obučeni, ali i bosi?

Podcast je druga strana Ane na koju ste navikli i koju vidite u televizijskim izdanjima koja su također moja velika ljubavi i strast. Podcast je nekako osobnija strana gdje me kroz goste upoznajete ogoljenu, bosu – i puno bližu.

Osim podcasta, oduševili ste i na dodjeli nagrada MAC u beogradskoj Štark Areni, drugi put zaredom.

MAC je bio ispunjenje mojih snova u voditeljskom smislu! Imala sam priliku raditi i s urednicom na samom pisanju scenarija. Predivno iskustvo. Kad se samo prisjetim – šest-sedam pozornica, četiri sata programa uživo, trčanje maratona unutar Štark Arene s pozicije na poziciju, šest puta presvlačenje, mnogo improvizacije i adrenalina za tri života. MAC se održao prije početka pandemije, ove godine je klasična dodjela preskočena, no nadamo se da ćemo se svi početkom 2022. ponovo vratiti tom glazbenom spektaklu!

Što se krije iza vaše priče s glazbom koja vas toliko poslovno okružuje?

Uz glazbu sam rođena, odrasla, ona je sastavni dio mog života, usudila bih se reći identiteta. Tijekom četrnaest godina rada u medijima, promjene redakcija, uređivanje i vođenje festivala i dodjela nagrada – glazba je bila moja konstanta. Tu sam doma u svakom smislu riječi. To je prepoznalo i vodstvo mog RTL-a te su mi dali veliko povjerenje i vjetar u leđa da napravimo konkretnu glazbenu priču u partnerstvu s HDU-om s kojim godinama surađujemo. Egzaktne brojke, zaleđe diskografije, sjajni televizijski tim s kojim imam priliku raditi i zaljubljenici u izazove rezultirali su sjajnim izdanjima. Iskreno, jedva čekamo novu dodjelu!

Što mislite o srpskoj produkciji, je li istina da je njihova produkcija na malo višoj razini?

Rekla bih da su hrabri te imaju drugačiju viziju i krajnji cilj te se zato i usude. Imaju i goleme resurse. Moram priznati da je lijepo imati priliku upoznati se s njihovim načinom rada, a najljepše bi bilo spojiti se i začiniti to našom strukturom i dodati “know-how” najboljih u regiji.

Nedavno ste napunili 33 godine, a nije tajna da vam je briga o tijelu i sebi među bitnijim stvarima u životu. Koje su vam svakodnevne rutine?

Umjerenost je ključ. Apsolutni. Balans između treninga, zdravog života, pametna kombinacija namirnica, dovoljno sna, ali i svaki slobodan trenutak proveden u prirodi i pokretu. Disciplina mi je zbog cijelog života u sportu postala rutina.

Privatni život ne volite baš otkrivati u medijima. Ima li to nekakve veze s tim što ste svakodnevno uključeni u medije?

Iskrena sam i zaista otvorena, svjesna izloženosti i interesa, ali kao i svako ljudsko biće volim svoja četiri zida pa onda i čuvam ono što je iza njih za sebe i svoj mali krug najbližih. Najdraže mi je kad moja djela, uspjesi i projekti zbog kojih jesam izložena govore za mene. Nema dražeg!

Poželite li nekad drugačiji životni put, izvan javnog posla?

Odabrala sam ga, kao i on mene. Zajedno sa svim predivnim stvarima, iskustvima, ali i onim možda manje lijepim kroz koja rastem i razvijam se. Sve me to dovelo ovdje gdje jesam. Kada se osvrnem unatrag, ponosna sam i zahvalna na baš svakoj stepenici.

