Rastapa srce! Maja objavila fotku Blooma s bakom, pratitelji tvrde: Ista si mama

Da uživa u obiteljskoj idili otkako je na svijet donijela sina Blooma, pjevačica Maja Šuput (41) nimalo ne skriva, Njezin Instagram svakog se dana puni fotkama Bloomove svakodnevice, a ovog puta je prikazala kako je izgledao susret Bloomove bake, njene majke, i malenog dječaka.

"Sretni Šuputići", napisala je Maja ispod fotke na kojoj njena majka poseže za Bloomom iz Majina naručja.

Foto: Instagram

"Kako ista si mama", "Koliko sreće na bakinom licu", "Isuse što je sladak! Neka ste blagoslovljeni!, "Meni je on baš Majuška. Cijeli mamin", nizali su se komentari ispod slike koja je rastopila mnoge.

Inače, Maja je proteklog vikenda proslavila prvi Majčin dan s Bloomom i nije skrivala koliko je majčinstvo ispunjava.

"Nikada zahvalnija životu što te imam i što si me učinio najsretnijom mamom na svijetu. Moj prvi Majčin dan. Svim mamicama nek je sretan, najsretniji", napisala je pjevačica pokraj fotografije sa sinom u naručju. Podsjetimo, Šuput je rodila prije mjesec i pol dana, a od tada svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje obiteljske fotografije. Sretna obitelj nedavno je bila i na svom prvom putovanju u Rovinju. Nakon kratkog predaha vratili su se u Zagreb u svoje obiteljsko gnijezdo.

Maja nam je nedavno u intervjuu otkrila kako ju je rođenje Blooma promijenilo.

"Ne mogu vjerovati da cijeli mjesec može proletjeti u sekundi. Tih mjesec dana suprug Nenad i ja bili smo sami sa sinom, nismo imali ničiju pomoć pa čak ni klasični baka-servis. To je bila naša odluka. Zaista smo htjeli biti sami i shvatili smo da to možemo, dobro smo organizirani i potrudili smo se da nikome ne bude teško, a da dijete zaista 24 sata na dan uživa u našoj ljubavi. Koliko mi je u trudnoći djelovalo da mi mjesec traje kao godina, sada mi je s bebom tih mjesec dana prošlo kao minuta. Bilo je to vrijeme prepuno uzbuđenja, ljubavi, otkrivanja novih stvari, gugutanja, zagrljaja, ljubljenja, mijenjanja pelena, kupanja i svega onoga što upoznavanje s bebom donosi. Proletjelo je u hipu", kazala nam je Maja.

