Rasplesani Peco pripremio je svojoj partnerici ručak, a ona je video podijelila s obožavateljima

Splitski glazbenik i član Četiri tenora Marko Pecotić Peco često na svom Instagramu objavljuje videa u kojima priprema hranu i pokazao je kako je jako vješt kuhar. Sada je njegova partnerica Silvia Dvornik objavila video u kojem je snimila Pecu kako priprema ručak i na sebi nosi kuhinjsku pregaču ispod koje nema majicu i taj video je podijelila na Instagramu. U videu se Marko u ritmu kreće s tanjurima u ruci prema stolu dok ga Silvia snima i smije se dok joj Marko poslužuje hranu.

Za Markovu vezu sa splitskom pjevačicom doznalo se prošle jeseni kada je i Pecotić javno priznao kako se nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene s kojom ima dva sina.

Foto: instagram

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - priznao je Peco tada za Slobodnu Dalmaciju.

VEZANI ČLANCI

Tada nije potvrdio kako je njegova nova ljubav Silvia Dvornik s kojom je tog ljeta često zajedno nastupao. U prvom intervju nakon razvoda pričao je o brojnim medijskim napisima o njegovom razvodu i novoj vezi.

- Ja sam miran, svi smo mirni, sve funkcionira kako god to zapravo i može funkcionirati i zbog toga sam sad miran i zadovoljan. Što će donijeti budućnost, ne znam. Ali ti ljudi koji su zapravo naštetili meni i mojoj obitelji oni ionako i dalje nisu toga svjesni i oni dalje žive svoje živote i ja živim svoj pa neka tako i nastavi - kazao je tada Marko Pecotić Peco za In magazin. Pričao je o tome kako izgleda njegov obiteljski život nakon razvoda.

- Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspolaganju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo, osim medijske hajke koja je to zapravo pokušavala narušiti - rekao je Peco prije nekoliko mjeseci.

VIDEO Joško Lokas otkriva dobro čuvanu tajnu omiljenih kvizova ‘Potjera’ i ‘Superpotjera’