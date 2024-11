'Radio sam ja u Njemačkoj. Grozno. Vratio sam se, jedva izdržao tri godine': Ovo je razgovor Ide Prester s jednim vozačem

Glazbenica i voditeljica Ida Prester izrazito je aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli različite priče. Ovoga puta Ida je opisala jednu svoju vožnju, točnije razgovor tijekom vožnje s nepoznatom osobom. Na Facebooku je pjevačica i voditeljica napisala dugu objavu koja je u sat vremena imala skoro tisuću reakcija.

- Moj život u Blabla caru. (aplikacija za dijeljenje prijevoza)

Prica vozač: Radio sam ja u Njemačkoj. Grozno. Vratio sam se, jedva izdržao tri godine.

Ja: Pa što je bilo?

On: Prvo - tamo je sistem napravljen da se ne možeš obogatiti. Kod nas uvijek ima neka siva zona, rupa u zakonu, pa možeš nešto smuljati, znaš nekog. Tamo dođeš do jedne točke i nema dalje. Porez ti sve uzme.

Ja: Ok, razumijem. I što još?

On: Ja volim imati, volim se pokazati. Pa ljudski je - volim lijepe stvari i volim kad me se pohvali. I sad ja kupim Gucci cipele. A oni ništa! Oni uopće ni ne znaju da su to Gucci cipele! Oni nose Skechers i boli ih briga!! - prepričala je pa zaključila:

- Eto. Sve vam je čovjek lijepo rekao!

Podsjetimo, Prester je nedavno na ovim platformama, pak, pokazala kako je s obitelji renovirala djedovu kuću u Zagrebu. - Ljudi, gotova je fasada napokon! Nakon puna 4 mjeseca rada – evo je! Puno je tu bilo uspona i padova, ali na kraju smo baš sretni!, rekla je između ostalog u videu.

- Gotova je fasada! Nama je super ispala, zelenkasto siva, uklapa se u ambijent i šumu okolo. Kako vam se čini? Sad je kuća i energetski obnovljena, nema više gubljenja energije. Kuću smo izvana sredili, sad krećemo na unutarnje radove, ima još puuuno posla. Pratite naše buduće uspone i padove, napisala je u opisu snimke. 'Ovo je top! Čestitam. Kad se uselite, uživat ćete svjetski. Želim ti brze radove i još brže useljenje’, ‘Bravo! Boja se stapa s okolinom, a dida je sigurno ponosan jer je kućica dobila novo ruho’, ‘Sviđa mi se! Uzbuđena sam kako će unutra izgledati’, komentirali su oduševljeni pratitelji. Inače, Ida je u svibnju najavila kako kreće u ovu adaptaciju.

‘S roditeljima i bratom Jankom krećemo u renovaciju stare didine kuće! 3 generacije Prester Peševskih zajedno pod istim krovom, dida Đuro (mamin tata) bio bi baš ponosan. On je kuću gradio davnih 1950-ih, potrebna je kompletna adaptacija. Stavljamo novi krov, novu izolaciju, nove prozore, nov interijer. Pratite naše avanture, izazove, probleme i rješenja! Bit ćemo iskreni i realni, čeka nas veliki podvig’, napisala je tad.

