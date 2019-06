Publika pohvalila plesne vještine Viktorije Rađe, ali ovo joj zamjeraju

Viktorija Rađa i njen plesni partner Marko Mrkić u finalu showa "Ples sa zvijezdama" nisu izborili pobjedu, ali zahvaljujući showu postali su prijatelji za cijeli život.

Emotivni su u nedjelju u showu bili svi finalisti, a Viktorija i Marko izveli su zadnji ples u showu i nakon toga je Viktorija zaplakala i nije bila u stanju ništa reći, ali dio publike misli kako je sve to bio dio showa i da supruga Dina Rađe nije pustila ni suzu.

"Baš gledam di 'cmolji' i onda digne glavu i niš od suza, može glumiti u 'Krv nije voda'. Plesački svaka čast,ali ovo glumatanje s plakanjem je malo previše. Kakva je ono gluma Viktorije Rađe? Ona kao nešto plače? A suza nigdje... Iritantno. Ovo joj stvarno nije trebalo", dio je komentara o suzama Viktorije Rađe nakon posljednjeg plesa u showu.

Ipak, veći dio gledatelja stao je u obranu Viktorije i smatraju kako su gledatelji koji su udijelili ove pomalo zlobne komentare samo zavidni i ljubomorni na Viktorijino plesačko umijeće.

Foto: Facebook

Dan nakon finala Viktorija je objavila i emotivnu posvetu svojem plesnom partneru u kojoj je napisala:

"Kažu boksači da ti je kad uđeš u ring najbolji prijatelj na svitu onaj kojeg tribaš napast jer samo on razumi kako se osjećaš u tom trenutku. Tako je Marko bio moj najbolji prijatelj u ovih 12 emisija (ajme, plesali smo svih 12, do kraja, još ne virujem). Samo on razumije svaku emociju koju sam doživila; svaki strah, svaku nesigurnost, svaki žulj, ali i svaki uspjeh i svaku sreću. Dobila sam najboljeg mentora, super osobu, ali i prijatelja za cijeli život. Jer kad s nekim prođeš ovako iskustvo, onda je to stvarno veza za cijeli život. Marko, hvala ti za sve, a najviše ti hvala za tebe. Malo sam previše emotivna danas. Mislim i inače, al’ danas.... ne znam."