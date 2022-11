Prošle godine se proslavila izjavom da ju je u emisiju pozvala Šuput, a sada se vratila i s njom je pjevala cijela publika

S osmom epizodom završio je audicijski dio devete sezone Supertalenta, a gledatelji su osim deset posljednjih audicijskih nastupa imali prilike vidjeti i kako je tekao dogovor žirija oko odabira kandidata koji će se pojaviti u polufinalnom dijelu showa koji počinje već iduće nedjelje! Baš kao i u prošlim sezonama, njihova odluka ni ovoga puta nije bila nimalo lagana, a u nadolazećim emisijama doznat ćemo koji kandidati, uz dobitnike zlatnih gumbova, nastavljaju svoje putovanje prema tituli novog supertalenta.

U osmoj epizodi veličanstvenom izvedbom pjesme 'Nessun Dorma' u originalnom tonalitetu veliko oduševljenje publike i žirija izazvao je član osječkog HNK Matija Predojević Petrić koji se u Supertalent odlučio prijaviti kako bi se predstavio široj publici. Budući da osim opere voli izvoditi i brojne druge žanrove, članove žirija počastio je i refrenom pjesme Zdravka Čolića 'Što ti dadoh', a s četiri prolazna glasa osvojio je prolaz u idući krug. „Ja vam mogu reći kao slušatelj da vam se apsolutno divim. Ne znam odakle to izvlačite. U jednom trenu sam se pribojala da ćete se raspuknuti kako ste se napregnuli. Ozbiljno ne znam odakle to izvlačite, ali mislim da ste izvukli svaki ton koji ste poželjeli. Divim se snazi vokala i tehnici“, poručila je impresionirana Maja.

Svojom plesnom koreografijom na svili članove žirija očarala je Ana Vukman iz Rijeke koja je za svoje usklađene pokrete osvojila četiri prolazna glasa, a posebno je impresionirala Davora koji joj je uputio veliki kompliment. „Ono što se meni posebno svidjelo je tvoja usklađenost s muzikom. Bilo je puno ovih efektnih padova i meni je jako brzo završila točka, a to je uvijek dobar znak. Ja bih se usudio reći da je ovo među top 3 nastupa na svili u pet sezona Supertalenta koliko sam ja ovdje“, zaključio je Davor.

Simpatije žirija osvojila je i devetogodišnja Marina Mitrović koja se bavi jazz, akrobatskim i modernim plesom. Za svoj audicijski nastup izvela je veselu i dinamičnu koreografiju prepunu zahtjevnih elemenata, a nitko od članova žirija nije mogao ostati ravnodušan na njezin šarm, pa je kući otišla s četiri prolazna glasa. „Ovo je bio jako zahtjevan i težak nastup koji si ti odradila više nego dobro. Meni se ovo baš jako svidjelo“, zaključila je Martina, a Davor je dodao: „Marina, kao što je tvoj nastup bio dosta kompleksan i kompliciran jer si imala puno teških elemenata, tako je i komentar tvog nastupa potpuno suprotan, odnosno vrlo jednostavan – bila si fantastična“.

Zanimljivu plesnu koreografiju izveo je 31-godišnji Sammed Mukanović kojemu su liječnici zbog udarca automobila koji je doživio prognozirali otežano hodanje, no on i dan-danas bezuvjetno uživa u plesu kojim se aktivno bavi. Za audicijski nastup u Supertalentu odabrao je koreografiju koja govori o tjeskobi s kojom se i sam bori dugi niz godina. Sammed smatra da svatko traži kanal za rješavanje vlastitih problema, a za njega je to ples s kojim uspješno pobjeđuje svoju tjeskobu. Usprkos tremi, jedva je čekao da izađe na pozornicu, a njegov je jedinstven i kreativan plesni stil osvojio tri prolazna glasa. „Zanimljiv nastup. Vidi se da jako puno osjećaja izlazi iz tog pokreta i jako mi se sviđa da netko na svoj način, odnosno kroz umjetnost koja njemu odgovara, progovara o stvarima koje ga muče“, zaključio je Fabijan.

Četiri prolazna glasa za svoj nastup osvojio je 14-godišnji street workouter Leo Kovačević iz Vinkovaca koji je izveo zahtjevne elemente na šipci, a članove žirija uspio je i od srca nasmijati izjavom da se žuri kako ne bi zakasnio na autobus. Oni su mu u što kraćem roku podijelili prolazne glasove, a on je zbog velike žurbe na pozornici zaboravio tenisice.

Žiri je među kandidatima osme epizode vidio i jedno poznato lice jer se na pozornicu vratila prošlogodišnja kandidatkinja Branka Čikeš koja je ostala upamćena po izjavi da ju je u show pozvala Maja Šuput. Ove godine Branka je za svoju audiciju odabrala pjesmu 'Nono, Moj Dobri Nono', a osim toga ispričala je i nekoliko viceva kojima je zabavila žiri. Unatoč tome što ni ove godine nije uspjela osvojiti prolazne glasove, Branka je na Fabijanov zahtjev izvela i dodatnu izvedbu, a cijela je publika u studiju s njom jednoglasno zapjevala pjesmu 'Ako me ostaviš'. Prolazne glasove nisu uspjele osvojiti majka Slavica i kćer Milica iz Vukovara koje su u duetu izvele pjesmu 'Lambada', Robert Lučić iz Velike Gorice koji je za audicijski nastup odabrao pjesmu Olivera Dragojevića 'Što to bješe ljubav', kao ni članovi plesnog kluba Vibe iz Srbije čiji shuffle ples nije bio dovoljan za plasman u idući krug.

Na samom kraju emisije nastupio je kandidat Viktor Hršak iz Osijeka koji je nakon dugogodišnjeg prijavljivanja u show napokon ostvario svoj san nastupivši na pozornici Supertalenta, a pritom je s gledateljima podijelio i inspirativnu poruku. „Ima pravo svatko biti sretan i raditi što voli, pa tako i ja“, poručio je Viktor kod kojega uvijek vladaju osmijeh i pozitiva, a s njegovim je nastupom audicijski dio devete sezone Supertalenta priveden kraju.

Već ove nedjelje na redu je prva polufinalna emisija, a koji će kandidati probiti led, doznajte u idućoj epizodi Supertalenta!

