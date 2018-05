Prljavci najavili koncert i iznenadili prijatelja Bitorajca!

U caffe baru "Ritam grada", u samom srcu Zagreba održana je press konferencija Prljavog kazališta povodom njihovog koncerta 31. svibnja na stadionu u Kranjčevićevoj. Bit će to spektakl kojim će se obilježiti Dan grada Zagreba, ali i četrdeseta obljetnica najpoznatijeg rock benda!

Svoju okruglu obljetnicu Prljavci su odlučili obilježiti kroz cijelu godinu i to svjetskom turnejom koja je započela u veljači u Australiji, a nedavno su se vratili s kanadsko-američke turneje. Domaći teren, na prostoru na kojem još nitko nije nastupio, svakako je izazov kojem su Prljavci dorasli, no ne kriju pozitivnu tremu koja ih drži posljednjih dana. Jasenko Houra, alfa i mega benda, rekao je kako je stadion u Kranjčevićevoj već dugo njihova želja, ne samo zbog činjenice da na njemu nitko nije nastupao, već i zato što je to Zagrebov stadion, kojem prije renoviranja, barem kroz koncert, žele vratiti dio nekadašnjeg sjaja.

Na koncertu će svirati sve one pjesme koje njihova publika želi tu večer pjevati s njima, a u ovih četrdeset godina bilo ih je toliko da bi koncert mogao trajati i četiri sata. Posebno iznenađenje na pressici Prljavci su pripremili poznatom glumcu Reneu Bitorajcu:

- Naš dragi prijatelj Rene je među prvima kupio ulaznice za ovaj koncert, ali preko jedne sumnjive internetske stranice. Budući da mu oni neće vratiti novac, odlučili smo mu darovati dvije VIP ulaznice kako bi bio posve siguran da će tu večer biti s nama na stadionu", rekao je Jajo.